Какой разрыв между расходами богатых и бедных казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на различные меры, принимаемые государством для улучшения уровня жизни населения, все еще остаются домашние хозяйства, доходы которых ниже прожиточного минимума. Как обстоит ситуация с уровнем бедности в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств, которое произвели специалисты Бюро Национальной статистики, уровень бедности, то есть доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (ПМ), в третьем квартале 2021 года составил 5,3%, что на 0,4 процентных пункта ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года.

Напомним, что прожиточный минимум в текущем году составляет 34 302 тенге, а в следующем году он будет равен 36 018 тенге.

Наибольшее значение уровня бедности зарегистрировано в Туркестанской (9,5%) и Мангистауской (8,1%) областях.

Выше среднего по стране значения он также в городе Шымкент (5,8%), в Акмолинской (5,7%) и Восточно-Казахстанской (5,5%) областях.

Наименьшее количество населения, получающего доходы ниже ПМ в третьем квартале текущего года зарегистрировано в Карагандинской и Костанайской областях - по 3,4%.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Разница между расходами богатых и бедных

Расходы домашних хозяйств в децильном распределении, то есть между расходами самых бедных и самых богатых казахстанцев, показывают значительную неоднородность и различия.

В третьем квартале 2021 года разница в уровне расходов на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченного населения составила разрыв в 4,7 раза, на непродовольственные товары – в 7,9 раз, а на платные услуги – в 6,1 раза.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Так же наблюдается разница доходов в городской и сельской местности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947097-kakoy-razryv-mezhdu-rashodami-bogatyh-i-bednyh-kazahstantsev/