Выделяют ли деньги на лечение граждан, которые не платят за ОСМС в Казахстане

В 2025 году на лечение вне системы ОСМС выделили 1,63 трлн тенге. Благодаря этому казахстанцы без страховки могут получить часть медуслуг бесплатно. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Как известно, большая часть медуслуг в Казахстане предоставляется в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), но для этого граждане должны платить соответствующие взносы.

Впрочем, это не значит, что казахстанцы без страховки не могут получить лечение. Как напомнили в Фонде социального медицинского страхования, часть услуг в Казахстане предоставляются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), и на это регулярно выделяются деньги.

В 2025 году, например, на финансирование медуслуг было выделено 2,96 трлн тенге. Большая часть средств (1,63 трлн тенге) была направлена непосредственно на гарантированную помощь, которая положена каждому независимо от наличия медстраховки.

Что именно казахстанцы могут получить бесплатно:

скорая медицинская помощь – в том числе и вызов санитарной авиации; первичная медико-санитарная помощь – прием у терапевта, педиатра, медсестры. Диагностика и лечение простых болезней, профилактические осмотры, прививки, пропаганда ЗОЖ, сопровождение беременных и молодых мам; специализированная помощь в амбулаторных условиях – диагностика и лечение ВИЧ, туберкулеза, хронических и социально значимых заболеваний, помощь при травмах и острых состояниях; специализированная помощь в стационарозамещающих условиях – лечение в дневном стационаре для пациентов с хроническими и социально значимыми болезнями; специализированная помощь в стационарных условиях – экстренная и плановая госпитализация при тяжелых и инфекционных заболеваниях, изоляция при контакте с опасной инфекцией; медицинская реабилитация – для переболевших туберкулезом; паллиативная медицинская помощь – поддержка при тяжелых неизлечимых или хронических заболеваниях из списка уполномоченного органа; обеспечение препаратами крови и ее компонентами; патологоанатомическая диагностика – анализ причин смерти; подготовка посмертного донора – изъятие и транспортировка органов и тканей для трансплантации;

При этом некоторые категории казахстанцев могут рассчитывать на получение бесплатных лекарств. О том, как работает этот механизм, мы рассказывали здесь.

Таким образом, даже при отсутствии статуса "Застрахован" в системе ОСМС, казахстанцы не останутся совсем без медицинской помощи. Однако именно медстраховка предоставляет максимальный объем услуг, на которые могут расчитывать граждане.

Также напомним, что ранее в Казахстане обсуждалась возможность создать новую льготную категорию граждан, которым не нужно самостоятельно платить взносы за ОСМС, чтобы бесплатно получать медуслуги.

При этом ранее стало известно, что сенат одобрил поправки, которые, помимо прочего, увеличивают размер взносов в систему для граждан с большой зарплатой.