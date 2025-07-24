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    Финансы

      Почему ОСМС может не работать после официального трудоустройства в Казахстане

      Опубликовано:

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      Лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

      Некоторые казахстанцы замечают, что страховка ОСМС у них не появляется даже после официального трудоустройства. Причина кроется в малом количестве страховых взносов. Подробности читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане, чтобы получать медпомощь в полной мере, нужно регулярно платить взносы в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Незастрахованные граждане могут рассчитывать только на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

      В Фонде социального медицинского страхования также напомнили, что статус в системе не появляется сразу. Из-за этого происходят случаи, когда казахстанец официально трудоустраивается, отработал уже несколько месяцев, но статус в системе ОСМС так и не получил, хотя работодатель исправно платит взносы.

      Дело в том, что по правилам статус застрахованного присваивается при наличии последовательных платежей за 12 прошедших или 12 будущих месяцев без перерывов.

      Другими словами, если человек ранее не работал официально, не состоял в льготной категории по безработице и не оплачивал взносы как самостоятельный плательщик, то статус в системе он получит только спустя год с момента трудоустройства при условии непрерывности платежей.

      Чтобы получить страховку, казахстанцы могут самостоятельно оплатить взносы за предыдущие месяцы, чтобы в сумме получить 12 оплаченных.

      Сначала нужно проверить, за какие месяцы есть взносы. Для этого можно воспользоваться услугой "Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования" на портале "Электронного правительства".

      Если казахстанец работает уже большую часть года, то целесообразнее будет оплатить недостающие предыдущие месяцы. Сделать это можно через мобильный банкинг, выбрав услугу "Взносы на обязательное соц.мед.страхование для самозанятых" и выбрав нужные месяцы.

      После оплаты взнос направляется по коду назначения и через некоторое время будет отображен в базе данных Фонда медицинского страхования, а гражданин получит статус "Застрахован" в системе ОСМС.

      Ранее мы также рассказывали о том, нужно ли в Казахстане платить взносы на ОСМС работающим студентам.

      О том, на какие конкретно медуслуги может рассчитывать застрахованный казахстанец, мы рассказывали здесь.

      А недавно также стало известно о том, для кого вырастут взносы за ОСМС.

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