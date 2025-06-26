Для кого вырастут взносы за ОСМС в Казахстане

Сенат одобрил поправки, которые изменяют систему ОСМС. Некоторые из них делают ее более прозрачной, а другие – повышают размер взносов для граждан с большими зарплатами. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Сенат парламента Казахстана одобрил поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медицинских услуг. Об этом говорится в официальном Telegram-канале верхней палаты парламента.

Ряд поправок направлен на расширение системы ОСМС, в частности, принято решение об обязательной публикации данных о движении и использовании средств системой.

Также поправками добавляются следующие нововведения:

предусмотрен возврат средств при некачественном оказании услуг;

установлен механизм надзора и оперативного реагирования на нарушения в сфере медуслуг;

введение лицензирования по трансплантации клеток, тканей, гемопоэтических стволовых клеток;

лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями будет обеспечиваться в рамках гарантированного объема медпомощи и за счет других источников;

закрепляется право супругов лиц с инвалидностью первой группы пенсионного возраста быть их индивидуальными помощниками.

Однако на этом изменения не заканчиваются. Поправки также увеличивают максимальный доход, который может использоваться для расчета взносов в систему ОСМС.

Так, если ранее максимальный доход был равен 10 минимальным заработным платам (МЗП), то есть 850 000 тенге, то с 2026 года эта сумма изменится:

для работников – до 40 МЗП ( 3 400 000 тенге );

); для работодателей – до 20 МЗП (1 700 000 тенге).

Важно учесть, что большинство казахстанцев это изменение никак не затронет – взносы вырастут только у той категории граждан, которые зарабатывают более 850 тыс. тенге в месяц.

При этом в будущем гражданам все равно придется платить за ОСМС больше. Поправками вводится постепенное увеличение размеров взносов в 2027 году – до 2,2%, а к 2037 году – до 4,7% от объекта исчисления взносов государства.

Подробнее о том, что еще меняют поправки в системе здравоохранения, мы подробно рассказывали в нашем материале.

Отметим, что правительством изначально предлагалось установить предельный доход для исчисления взносов на уровне в 50 МЗП, однако по рекомендациям депутатского корпуса итоговые суммы были снижены.

Также напомним, что в прошлом году казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. О том, что требовали граждане, можно прочитать здесь.