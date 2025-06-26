Для кого вырастут взносы за ОСМС в Казахстане
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Сенат одобрил поправки, которые изменяют систему ОСМС. Некоторые из них делают ее более прозрачной, а другие – повышают размер взносов для граждан с большими зарплатами. Подробнее читайте на NUR.KZ.
Сенат парламента Казахстана одобрил поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медицинских услуг. Об этом говорится в официальном Telegram-канале верхней палаты парламента.
Ряд поправок направлен на расширение системы ОСМС, в частности, принято решение об обязательной публикации данных о движении и использовании средств системой.
Также поправками добавляются следующие нововведения:
- предусмотрен возврат средств при некачественном оказании услуг;
- установлен механизм надзора и оперативного реагирования на нарушения в сфере медуслуг;
- введение лицензирования по трансплантации клеток, тканей, гемопоэтических стволовых клеток;
- лекарственное обеспечение пациентов с орфанными заболеваниями будет обеспечиваться в рамках гарантированного объема медпомощи и за счет других источников;
- закрепляется право супругов лиц с инвалидностью первой группы пенсионного возраста быть их индивидуальными помощниками.
Однако на этом изменения не заканчиваются. Поправки также увеличивают максимальный доход, который может использоваться для расчета взносов в систему ОСМС.
Так, если ранее максимальный доход был равен 10 минимальным заработным платам (МЗП), то есть 850 000 тенге, то с 2026 года эта сумма изменится:
- для работников – до 40 МЗП (3 400 000 тенге);
- для работодателей – до 20 МЗП (1 700 000 тенге).
Важно учесть, что большинство казахстанцев это изменение никак не затронет – взносы вырастут только у той категории граждан, которые зарабатывают более 850 тыс. тенге в месяц.
При этом в будущем гражданам все равно придется платить за ОСМС больше. Поправками вводится постепенное увеличение размеров взносов в 2027 году – до 2,2%, а к 2037 году – до 4,7% от объекта исчисления взносов государства.
Подробнее о том, что еще меняют поправки в системе здравоохранения, мы подробно рассказывали в нашем материале.
Отметим, что правительством изначально предлагалось установить предельный доход для исчисления взносов на уровне в 50 МЗП, однако по рекомендациям депутатского корпуса итоговые суммы были снижены.
Также напомним, что в прошлом году казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. О том, что требовали граждане, можно прочитать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2259717-dlya-kogo-vyrastut-vznosy-za-osms-v-kazahstane/
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