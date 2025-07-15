Обновленный закон о медстраховке: что изменится для казахстанцев

Новый закон об обязательном социальном медицинском страховании подписан президентом РК. Это внесет некоторые изменения, которые затронут доступность услуг и размеры взносов. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Новый закон расширяет охват населения системой ОСМС: местные власти будут оплачивать взносы за граждан кризисных и экстренных уровней социального благополучия, а также за официально зарегистрированных безработных.

Изменения позволят гражданам, уплачивавшим взносы не менее пяти лет подряд, сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.

С 2026 года вводится единый пакет медицинских услуг, включающий бесплатные онкологические скрининги и консультативно-диагностическую помощь при подозрении на 8 социально значимых заболеваний, а также устанавливаются новые верхние пределы базы для исчислений взносов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в котором идет речь о внесении изменений и дополнений в акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медицинских услуг.

О том, что теперь изменится в сфере ОСМС для казахстанцев, рассказали в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

Увеличение охвата населения

Как указывается в источнике, в настоящее время застрахованными являются 83% населения. А порядка 3,3 миллиона человек остаются неохваченными системой ОСМС.

Новые меры позволят расширить охват населения: теперь местные исполнительные органы будут оплачивать взносы на ОСМС (ВОСМС) за граждан, относящихся к кризисным и экстренным уровням (D и E) социального благополучия.

"Ожидается, что благодаря этим мерам, в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены около 1 миллиона человек.

Кроме того, взносы за официально зарегистрированных безработных также будут производиться из средств местных бюджетов. Это позволит повысить ответственность акиматов в вопросах занятости населения.

Регионы будут иметь стимул к созданию рабочих мест, сокращению бедности и принятию активных мер по повышению занятости населения", – отмечают в ФСМС.

Сохранение статуса при перерыве во взносах

Казахстанцам требуется наличие оплаченных ВОСМС за полных 12 месяцев, чтобы иметь статус застрахованного. А при приостановке платежей страховка могла сохраняться до трех месяцев, давая возможность получать медуслуги.

Взносы на ОСМС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Теперь граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.

"К примеру, если человек был трудоустроен и регулярно оплачивал взносы все это время, но лишился работы и доходов, ему будут оказывать медицинские услуги по ОСМС. Однако затем нужно будет погасить задолженность за эти пропущенные месяцы", – указывают в пресс-службе фонда.

Создание единого пакета

В рамках изменений онкологические скрининги с 2026 года перейдут в перечень ГОБМП и станут бесплатными для всех граждан, независимо от их статуса застрахованности в системе ОСМС.

Также бесплатной станет консультативно-диагностическая помощь при подозрении на 8 социально значимых заболеваний (ранее были только 2):

туберкулез; ВИЧ; хронические вирусные гепатиты и циррозы печени; злокачественные новообразования; психические, поведенческие расстройства; орфанные заболевания; острый инфаркт миокарда; инсульты.

Дополнительно в базовый пакет ОСМС с 2026 года переходят амбулаторный диализ, консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, стационарная и стационарозамещающая помощь в плановой форме при 12 группах хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению.

Медицинский осмотр. Иллюстративное фото: freepik.com

Изменение верхнего порога

С января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчислений взносов и отчислений:

40 МЗП (чуть более 157 тыс. тенге по уровню МРП на 2025 год) – для работодателей;

по уровню МРП на 2025 год) – для работодателей; 20 МЗП (около 75 тыс. тенге) – для работников.

"Это компромиссное решение (изначально предлагалось повысить порог до 50 МЗП), позволяющее сохранить баланс между устойчивостью системы и налоговой нагрузкой.

Данная мера позволит не только укрепить финансовую стабильность системы, но и реализовать принцип справедливости и равенства в распределении ответственности за расходы на здоровье среди всех граждан.

Ожидаемый прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 млрд тенге в год", – сообщается в источнике.

Повышение ставок взносов для государства

Государство оплачивает взносы в систему ОСМС за граждан, входящих в льготные категории населения (15 категорий, в том числе дети, пенсионеры, лица с инвалидностью, беременные и др.).

Эти средства поступают из республиканского бюджета и обеспечивают доступ к медуслугам для тех, кто не может платить самостоятельно.

"В Казахстане одни из самых низких ставок взносов и отчислений – 2% в 2025 году, тогда как в других странах 9-14,5%. Хотя изначально при моделировании системы закладывались другие ставки, которые при запуске были значительно снижены.

Однако с учетом дополнительных обязательств в системе ОСМС ввиду внедрения Единого пакета медицинской помощи финансовая система не справится с растущими расходами. В этой связи, предлагаются меры в виде поэтапного повышения ставок взносов государства: с 2,2% в 2027 году и поэтапным увеличением до 4,7% в 2037 году.

При этом, ставки взносов работников и отчислений работодателей останутся прежними", – отмечают в ФСМС.

Таким образом, медуслуги станут более доступными для населения, а размеры ставок ВОСМС для работников и работодателей не изменятся. Поменяются лишь верхние пороги этих взносов.

Ранее мы подробно объясняли, для кого вырастут взносы на ОСМС в Казахстане.

Также разъяснялись особенности оплаты ОСМС для работающих студентов.

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