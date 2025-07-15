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    Финансы

      Обновленный закон о медстраховке: что изменится для казахстанцев

      Опубликовано:

      На столе пять кубиков с медицинскими услугами
      Кубики с медицинскими символами. Иллюстративное фото: Freepik.com

      Новый закон об обязательном социальном медицинском страховании подписан президентом РК. Это внесет некоторые изменения, которые затронут доступность услуг и размеры взносов. Об этом читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Новый закон расширяет охват населения системой ОСМС: местные власти будут оплачивать взносы за граждан кризисных и экстренных уровней социального благополучия, а также за официально зарегистрированных безработных.
      • Изменения позволят гражданам, уплачивавшим взносы не менее пяти лет подряд, сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.
      • С 2026 года вводится единый пакет медицинских услуг, включающий бесплатные онкологические скрининги и консультативно-диагностическую помощь при подозрении на 8 социально значимых заболеваний, а также устанавливаются новые верхние пределы базы для исчислений взносов.

      Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в котором идет речь о внесении изменений и дополнений в акты по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и оказания медицинских услуг.

      О том, что теперь изменится в сфере ОСМС для казахстанцев, рассказали в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования (ФСМС).

      Увеличение охвата населения

      Как указывается в источнике, в настоящее время застрахованными являются 83% населения. А порядка 3,3 миллиона человек остаются неохваченными системой ОСМС.

      Новые меры позволят расширить охват населения: теперь местные исполнительные органы будут оплачивать взносы на ОСМС (ВОСМС) за граждан, относящихся к кризисным и экстренным уровням (D и E) социального благополучия.

      "Ожидается, что благодаря этим мерам, в 2026 году системой ОСМС дополнительно будут охвачены около 1 миллиона человек.

      Кроме того, взносы за официально зарегистрированных безработных также будут производиться из средств местных бюджетов. Это позволит повысить ответственность акиматов в вопросах занятости населения.

      Регионы будут иметь стимул к созданию рабочих мест, сокращению бедности и принятию активных мер по повышению занятости населения", – отмечают в ФСМС.

      Сохранение статуса при перерыве во взносах

      Казахстанцам требуется наличие оплаченных ВОСМС за полных 12 месяцев, чтобы иметь статус застрахованного. А при приостановке платежей страховка могла сохраняться до трех месяцев, давая возможность получать медуслуги.

      Женщина уплачивает взносы за ОСМС
      Взносы на ОСМС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Теперь граждане, уплачивавшие взносы не менее пяти лет подряд, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев при временной приостановке платежей.

      "К примеру, если человек был трудоустроен и регулярно оплачивал взносы все это время, но лишился работы и доходов, ему будут оказывать медицинские услуги по ОСМС. Однако затем нужно будет погасить задолженность за эти пропущенные месяцы", – указывают в пресс-службе фонда.

      Создание единого пакета

      В рамках изменений онкологические скрининги с 2026 года перейдут в перечень ГОБМП и станут бесплатными для всех граждан, независимо от их статуса застрахованности в системе ОСМС.

      Также бесплатной станет консультативно-диагностическая помощь при подозрении на 8 социально значимых заболеваний (ранее были только 2):

      1. туберкулез;
      2. ВИЧ;
      3. хронические вирусные гепатиты и циррозы печени;
      4. злокачественные новообразования;
      5. психические, поведенческие расстройства;
      6. орфанные заболевания;
      7. острый инфаркт миокарда;
      8. инсульты.

      Дополнительно в базовый пакет ОСМС с 2026 года переходят амбулаторный диализ, консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, стационарная и стационарозамещающая помощь в плановой форме при 12 группах хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению.

      Доктор обследует пациента
      Медицинский осмотр. Иллюстративное фото: freepik.com

      Изменение верхнего порога

      С января 2026 года устанавливается новый верхний предел базы для исчислений взносов и отчислений:

      • 40 МЗП (чуть более 157 тыс. тенге по уровню МРП на 2025 год) – для работодателей;
      • 20 МЗП (около 75 тыс. тенге) – для работников.

      "Это компромиссное решение (изначально предлагалось повысить порог до 50 МЗП), позволяющее сохранить баланс между устойчивостью системы и налоговой нагрузкой.

      Данная мера позволит не только укрепить финансовую стабильность системы, но и реализовать принцип справедливости и равенства в распределении ответственности за расходы на здоровье среди всех граждан.

      Ожидаемый прирост доходной части ОСМС составит порядка 200 млрд тенге в год", – сообщается в источнике.

      Повышение ставок взносов для государства

      Государство оплачивает взносы в систему ОСМС за граждан, входящих в льготные категории населения (15 категорий, в том числе дети, пенсионеры, лица с инвалидностью, беременные и др.).

      Эти средства поступают из республиканского бюджета и обеспечивают доступ к медуслугам для тех, кто не может платить самостоятельно.

      "В Казахстане одни из самых низких ставок взносов и отчислений – 2% в 2025 году, тогда как в других странах 9-14,5%. Хотя изначально при моделировании системы закладывались другие ставки, которые при запуске были значительно снижены.

      Однако с учетом дополнительных обязательств в системе ОСМС ввиду внедрения Единого пакета медицинской помощи финансовая система не справится с растущими расходами. В этой связи, предлагаются меры в виде поэтапного повышения ставок взносов государства: с 2,2% в 2027 году и поэтапным увеличением до 4,7% в 2037 году.

      При этом, ставки взносов работников и отчислений работодателей останутся прежними", – отмечают в ФСМС.

      Таким образом, медуслуги станут более доступными для населения, а размеры ставок ВОСМС для работников и работодателей не изменятся. Поменяются лишь верхние пороги этих взносов.

      Ранее мы подробно объясняли, для кого вырастут взносы на ОСМС в Казахстане.

      Также разъяснялись особенности оплаты ОСМС для работающих студентов.

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