У "депозитов со страховкой" появилась гарантия в Казахстане

Казахстанцы могут совместить страховку и депозит, чтобы получить не только пассивный доход, но и защиту от форс-мажоров. Теперь у таких продуктов есть гарантия. Подробности читайте на NUR.KZ.

Банковские депозиты являются привычным финансовым инструментом для казахстанцев, которые помогают не только защитить свои сбережения от обесценивания, но и приумножить их, особенно с учетом текущих ставок вознаграждения.

У банковских вкладов есть альтернатива – программы накопительного страхования жизни, которые также можно назвать "депозитами со страховкой".

Что это за продукт

Накопительное страхование жизни сочетает в себе два элемента – страховую защиту и долгосрочные накопления. По сути, такой продукт работает как "депозит со страховкой".

Он позволяет не только копить деньги на крупные цели (пенсию, образование, жилье), но и получить страховое покрытие на случай непредвиденных событий.

Другими словами, накопительное страхование может стать мощным финансовым инструментом в умелых руках. В связи с этим стоит рассказать о серьезном изменении в этой сфере.

Что изменилось

Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, 30 июня 2025 года главой государства был подписан закон, который расширяет гарантии на все виды накопительного страхования жизни.

Другими словами, под защиту Фонда гарантирования страховых выплат теперь подпадают все виды накопительного страхования жизни, а не только обязательные или государственные программы, как было ранее.

Таким образом, такие продукты становятся более надежными – государство официально гарантирует выплаты в случае проблем у страховщика. Это делает их реальной альтернативой традиционным банковским депозитам, особенно для тех, кто планирует долгосрочные накопления.

Закон вступит в силу через 60 календарных дней после его первого официального опубликования.

Подробнее о том, как работает накопительное страхование и в каких случаях можно вернуть деньги, когда страховка закончится, мы рассказывали в нашем материале