Ставки по депозитам продолжают расти в Казахстане
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Среднерыночная ставка вознаграждения по несрочным банковским вкладам в Казахстане выросла до 15,1%. Заметно увеличились проценты и у других депозитов. Подробности читайте на NUR.KZ.
Вклады в казахстанских банках стали еще выгоднее. Такой вывод можно сделать из данных Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), который отмечает рост ставок вознаграждения по тенговым продуктам в мае.
Так, у несрочных депозитов, которые являются самыми популярными у казахстанцев благодаря своим гибким условиям, среднерыночная ставка выросла на 0,1 процентного пункта (п.п.) – до 15,1%. Месяц назад она составляла 15%, а два месяца назад – лишь 14,4%.
Показали прирост срочные и сберегательные депозиты с правом пополнения. Особенно отличились долгосрочные вклады. У тех, что открываются на год, ставка выросла на 1,8 п.п., до 14,4%, а у двухгодичных – на 3,9 п.п., до 10%.
У вкладов на 6 месяцев среднерыночная ставка выросла на 0,4 п.п., до 17,7%, а у депозитов сроком свыше, чем на 24 месяца – на 0,2 п.п., до 7,3% годовых.
Немного другая ситуация со срочными и сберегательными депозитными без права пополнения. На сроках в 6 и 12 месяцев ставки за месяц выросли на 0,4 п.п. и 0,5 п.п., до 18% и 16,1% соответственно.
У вкладов со сроком на 24 месяца среднерыночная ставка немного снизилась – на 0,1 п.п., до 17,2%. При этом долгосрочные вклады, срок которых превышает два года, показали рост на 0,3 п.п., до 11,1%.
|Средние ставки по привлеченным депозитам в тенге
(май 2025 года)
|Несрочные вклады
|15,1%
|Срочные и сберегательные вклады с правом пополнения:
|1 месяц
|-
|6 месяцев
|17,7%
|12 месяцев
|14,4%
|24 месяца
|10,0%
|свыше 24 месяцев
|7,3%
|Срочные и сберегательные вклады без права пополнения:
|1 месяц
|16,4%
|6 месяцев
|18,0%
|12 месяцев
|16,1%
|24 месяца
|17,2%
|свыше 24 месяцев
|11,1%
|По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов
Таким образом, можно отметить, что казахстанские банки продолжают свою депозитную стратегию и с каждым разом дают все более выгодные условия для вкладчиков. Это отражается и на общем объеме вкладов – по последним данным, казахстанцы хранят на депозитах почти 24,7 трлн тенге.
Важно помнить, что при выборе депозита нужно ориентироваться не только на ставку вознаграждения, но и на другие условия. О том, как правильно пользоваться вкладами и не потерять деньги, мы рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2260002-stavki-po-depozitam-prodolzhayut-rasti-v-kazahstane/
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