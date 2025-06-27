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    Финансы

      Ставки по депозитам продолжают расти в Казахстане

      Опубликовано:

      Кубики с надписью "Deposit" стоят на фоне денег
      Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Среднерыночная ставка вознаграждения по несрочным банковским вкладам в Казахстане выросла до 15,1%. Заметно увеличились проценты и у других депозитов. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Вклады в казахстанских банках стали еще выгоднее. Такой вывод можно сделать из данных Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), который отмечает рост ставок вознаграждения по тенговым продуктам в мае.

      Так, у несрочных депозитов, которые являются самыми популярными у казахстанцев благодаря своим гибким условиям, среднерыночная ставка выросла на 0,1 процентного пункта (п.п.) – до 15,1%. Месяц назад она составляла 15%, а два месяца назад – лишь 14,4%.

      Показали прирост срочные и сберегательные депозиты с правом пополнения. Особенно отличились долгосрочные вклады. У тех, что открываются на год, ставка выросла на 1,8 п.п., до 14,4%, а у двухгодичных – на 3,9 п.п., до 10%.

      У вкладов на 6 месяцев среднерыночная ставка выросла на 0,4 п.п., до 17,7%, а у депозитов сроком свыше, чем на 24 месяца – на 0,2 п.п., до 7,3% годовых.

      Немного другая ситуация со срочными и сберегательными депозитными без права пополнения. На сроках в 6 и 12 месяцев ставки за месяц выросли на 0,4 п.п. и 0,5 п.п., до 18% и 16,1% соответственно.

      У вкладов со сроком на 24 месяца среднерыночная ставка немного снизилась – на 0,1 п.п., до 17,2%. При этом долгосрочные вклады, срок которых превышает два года, показали рост на 0,3 п.п., до 11,1%.

      Средние ставки по привлеченным депозитам в тенге
      (май 2025 года)
      Несрочные вклады 15,1%
      Срочные и сберегательные вклады с правом пополнения:
      1 месяц -
      6 месяцев 17,7%
      12 месяцев 14,4%
      24 месяца 10,0%
      свыше 24 месяцев 7,3%
      Срочные и сберегательные вклады без права пополнения:
      1 месяц 16,4%
      6 месяцев 18,0%
      12 месяцев 16,1%
      24 месяца 17,2%
      свыше 24 месяцев 11,1%
      По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов

      Таким образом, можно отметить, что казахстанские банки продолжают свою депозитную стратегию и с каждым разом дают все более выгодные условия для вкладчиков. Это отражается и на общем объеме вкладов – по последним данным, казахстанцы хранят на депозитах почти 24,7 трлн тенге.

      Важно помнить, что при выборе депозита нужно ориентироваться не только на ставку вознаграждения, но и на другие условия. О том, как правильно пользоваться вкладами и не потерять деньги, мы рассказывали здесь.

      Ранее мы сравнивали особенности вложения денег в депозиты и облигации.

      Также мы рассказывали о таком альтернативном обычному вкладу инструменте, как депозитные сертификаты.

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