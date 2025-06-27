Ставки по депозитам продолжают расти в Казахстане

Среднерыночная ставка вознаграждения по несрочным банковским вкладам в Казахстане выросла до 15,1%. Заметно увеличились проценты и у других депозитов. Подробности читайте на NUR.KZ.

Вклады в казахстанских банках стали еще выгоднее. Такой вывод можно сделать из данных Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), который отмечает рост ставок вознаграждения по тенговым продуктам в мае.

Так, у несрочных депозитов, которые являются самыми популярными у казахстанцев благодаря своим гибким условиям, среднерыночная ставка выросла на 0,1 процентного пункта (п.п.) – до 15,1%. Месяц назад она составляла 15%, а два месяца назад – лишь 14,4%.

Показали прирост срочные и сберегательные депозиты с правом пополнения. Особенно отличились долгосрочные вклады. У тех, что открываются на год, ставка выросла на 1,8 п.п., до 14,4%, а у двухгодичных – на 3,9 п.п., до 10%.

У вкладов на 6 месяцев среднерыночная ставка выросла на 0,4 п.п., до 17,7%, а у депозитов сроком свыше, чем на 24 месяца – на 0,2 п.п., до 7,3% годовых.

Немного другая ситуация со срочными и сберегательными депозитными без права пополнения. На сроках в 6 и 12 месяцев ставки за месяц выросли на 0,4 п.п. и 0,5 п.п., до 18% и 16,1% соответственно.

У вкладов со сроком на 24 месяца среднерыночная ставка немного снизилась – на 0,1 п.п., до 17,2%. При этом долгосрочные вклады, срок которых превышает два года, показали рост на 0,3 п.п., до 11,1%.

Средние ставки по привлеченным депозитам в тенге

(май 2025 года) Несрочные вклады 15,1% Срочные и сберегательные вклады с правом пополнения: 1 месяц - 6 месяцев 17,7% 12 месяцев 14,4% 24 месяца 10,0% свыше 24 месяцев 7,3% Срочные и сберегательные вклады без права пополнения: 1 месяц 16,4% 6 месяцев 18,0% 12 месяцев 16,1% 24 месяца 17,2% свыше 24 месяцев 11,1% По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов

Таким образом, можно отметить, что казахстанские банки продолжают свою депозитную стратегию и с каждым разом дают все более выгодные условия для вкладчиков. Это отражается и на общем объеме вкладов – по последним данным, казахстанцы хранят на депозитах почти 24,7 трлн тенге.

Важно помнить, что при выборе депозита нужно ориентироваться не только на ставку вознаграждения, но и на другие условия. О том, как правильно пользоваться вкладами и не потерять деньги, мы рассказывали здесь.

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