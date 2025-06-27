Суммы на депозитах казахстанцев продолжают бить рекорды
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По итогам мая депозиты казахстанцев выросли на 3,25% с начала года и почти достигли рекордных 24,8 трлн тенге. В какой валюте держат накопления граждане, узнали журналисты NUR.KZ.
В апреле депозиты населения в казахстанских банках побили рекорд, однако следующий месяц продолжил данную динамику. По данным Национального банка РК, общий объем банковских вкладов по итогам мая достиг почти 24,8 трлн тенге – с начала года сумма выросла на 3,25%, или на 780 млрд тенге.
Значительную часть объема депозитов (76,16%) клиенты казахстанских банков хранят в тенге – на вклады в национальной валюте приходится 18,9 трлн тенге. На депозиты в иностранной валюте – оставшиеся 5,9 трлн тенге.
Больше всего денег казахстанцы хранят на срочных и несрочных вкладах – на них в совокупности приходится почти 18,2 трлн тенге. Еще 3,3 трлн лежит на сберегательных и примерно столько же – на текущих счетах и вкладах до востребования. На условных счетах хранится около 5,6 млрд тенге.
|Депозиты населения в банках Казахстана
(май 2025 года)
|Тип вклада
|В тенге
|В валюте
|Текущие счета и вклады до востребования
|2,2 трлн
|1,1 трлн
|Условные вклады
|5,5 млрд
|65 млн
|Срочные и несрочные вклады
|13,4 трлн
|4,8 трлн
|Сберегательные вклады
|3,3 трлн
|22,4 млрд
|Всего
|18,9 трлн
|5,9 трлн
|24,8 трлн
|По данным Национального банка РК
Что касается выгоды, которую депозиты приносят своим клиентам, то согласно данным Нацбанка, в мае среднерыночная ставка вознаграждения, под которую казахстанцы открывали тенговые вклады, составила 14,3%, что заметно выгоднее, чем было в апреле (14%).
Для понимания: у депозитов в иностранной валюте ставка вознаграждения не превышает 1%, что является одной из причин, по которой большая часть средств хранится именно в тенге, а не в долларах, евро или в других валютах.
При этом стоит отметить, что на депозитном рынке Казахстана существуют более выгодные предложения. Например, в мае средняя ставка у несрочных вкладов составляла 15,1%, а по некоторым сберегательным и срочным – достигала 18%.
Таким образом, можно отметить, что депозиты в Казахстане не только защищают накопления граждан от обесценивания, но и приносят реальный доход своим владельцам – ведь текущие ставки заметно превышают общую инфляцию в стране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2260140-summy-na-depozitah-kazahstancev-prodolzhayut-bit-rekordy/
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