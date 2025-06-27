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    Финансы

      Суммы на депозитах казахстанцев продолжают бить рекорды

      Опубликовано:

      Деньги в баночке и кубики, выстренные в слово "Deposit".
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      По итогам мая депозиты казахстанцев выросли на 3,25% с начала года и почти достигли рекордных 24,8 трлн тенге. В какой валюте держат накопления граждане, узнали журналисты NUR.KZ.

      В апреле депозиты населения в казахстанских банках побили рекорд, однако следующий месяц продолжил данную динамику. По данным Национального банка РК, общий объем банковских вкладов по итогам мая достиг почти 24,8 трлн тенге – с начала года сумма выросла на 3,25%, или на 780 млрд тенге.

      Значительную часть объема депозитов (76,16%) клиенты казахстанских банков хранят в тенге – на вклады в национальной валюте приходится 18,9 трлн тенге. На депозиты в иностранной валюте – оставшиеся 5,9 трлн тенге.

      Больше всего денег казахстанцы хранят на срочных и несрочных вкладах – на них в совокупности приходится почти 18,2 трлн тенге. Еще 3,3 трлн лежит на сберегательных и примерно столько же – на текущих счетах и вкладах до востребования. На условных счетах хранится около 5,6 млрд тенге.

      Депозиты населения в банках Казахстана
      (май 2025 года)
      Тип вклада В тенге В валюте
      Текущие счета и вклады до востребования 2,2 трлн 1,1 трлн
      Условные вклады 5,5 млрд 65 млн
      Срочные и несрочные вклады 13,4 трлн 4,8 трлн
      Сберегательные вклады 3,3 трлн 22,4 млрд
      Всего 18,9 трлн 5,9 трлн
      24,8 трлн
      По данным Национального банка РК

      Что касается выгоды, которую депозиты приносят своим клиентам, то согласно данным Нацбанка, в мае среднерыночная ставка вознаграждения, под которую казахстанцы открывали тенговые вклады, составила 14,3%, что заметно выгоднее, чем было в апреле (14%).

      Для понимания: у депозитов в иностранной валюте ставка вознаграждения не превышает 1%, что является одной из причин, по которой большая часть средств хранится именно в тенге, а не в долларах, евро или в других валютах.

      При этом стоит отметить, что на депозитном рынке Казахстана существуют более выгодные предложения. Например, в мае средняя ставка у несрочных вкладов составляла 15,1%, а по некоторым сберегательным и срочным – достигала 18%.

      Таким образом, можно отметить, что депозиты в Казахстане не только защищают накопления граждан от обесценивания, но и приносят реальный доход своим владельцам – ведь текущие ставки заметно превышают общую инфляцию в стране.

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