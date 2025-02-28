Сколько денег направили на оплату медуслуг в больницы Казахстана

За весь 2024 год медицинские учреждения в Казахстане получили финансирование на 2,8 трлн тенге. Эти средства поступили за счет взносов в систему ОСМС и из госбюджета. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существуют медуслуги, которые может получить бесплатно каждый казахстанец, однако их количество сильно ограничено. Чтобы получить лечение в полном объеме, граждане должны платить взносы в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Все средства, которые поступают в рамках взносов казахстанцев на ОСМС, а также из государственного бюджета на финансирование гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), затем направляются в больницы, поликлиники и другие организации, которые являются поставщиками медицинских услуг.

Как рассказали в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), за весь 2024 год медорганизациям по состоянию на 27 февраля было выплачено порядка 2,8 трлн тенге, включая амбулаторное лекарственное обеспечение.

Примечательно, что в этом году фонд исполняет свои обязательства заметно быстрее. По закону, за декабрь медицинские учреждения должны получить деньги не позднее 1 марта, но ФСМС уже начал выплачивать деньги за январь.

"На данный момент отчетный период за декабрь 2024 года закрыт на 99,8%, охватывая 1 946 медицинских организаций на общую сумму свыше 2,5 трлн тенге. Впервые процесс закрытия отчетного периода января начат в феврале, и на сегодняшний день его завершение составляет 21,5%", – поделилась результатами заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова.

Стоит отметить, что ранее фонд производил авансирование медицинских организаций в размере 30% от годовой суммы договора, а фактическое закрытие января начинал в марте, после завершения сопутствующих процессов.

В этот раз ФСМС произвел авансирование поставщиков в размере не более 10%, что было обусловлено стратегией закрытия отчетного периода января 2025 года в феврале. Кроме того, было принято решение о дополнительном авансировании субъектов, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь.

Напомним, в рамках системы ОСМС казахстанцы могут не только попасть на прием к врачу, но и получить бесплатно дорогостоящие медицинские услуги и операции.

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