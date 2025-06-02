Автостраховка подорожала: сколько зарабатывают на ней страховые компании в Казахстане

Стоимость полиса ОГПО для новичков выросла в Казахстане. Но последние пять лет убыточность по обязательному автострахованию у некоторых страховщиков превышала 120%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане с 7 апреля вступили в силу поправки, которые изменили условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО). С этого дня в системе "бонус-малус" начали действовать три новых класса страхования: А, М1 и М2.

Это вызвало обсуждения в обществе, о которых сообщает Фонд гарантирования страховых выплат. В частности, появились слухи, что обязательная автостраховка резко подорожала: в регионах вдвое, а в Астане – втрое.

Однако тариф сам по себе не изменился – базовая ставка осталась прежней: 7 471 тенге в 2025 году (1,9 МРП). Рост стоимости полиса коснулся только некоторых водителей. Среди них: новички, впервые оформляющие договор, и водители, которые слишком часто становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Дело в том, что изменилась "стартовая позиция" в системе. Если раньше водители, которые оформляют ОГПО впервые, начинали с класса 3 с коэффициентом 1, то теперь отсчет идет от класса А с коэффициентом 1,8.

Коэффициенты для самых низких классов М1 и М2 теперь составляют 3 и 3,5 соответственно. Раньше самые большие коэффициенты в системе бонус-малус были равны 2,45 и 2,3.

То есть водители, по вине которых произошло много ДТП, из-за чего класс страхования уменьшился до минимального, теперь платят за страховку, рассчитанную по новым повышенным коэффициентам.

Но при этом водителю достаточно год проездить без аварий и стоимость ОГПО начнет снижаться. Если же он продолжит безаварийную езду без нарушений правил дорожного движения, то система присвоит ему самый высокий 13 класс, а страховщик может даже предложить льготы.

Примечательно, что саму систему обязательного автострахования сложно назвать "кормушкой". Дело в том, что за последние пять лет сумма, которую водители заплатили за полисы, выросла всего на 48%, до 32,4 млрд тенге. А вот выплаты по ДТП подскочили сразу на 173%, до 50,7 млрд тенге.

Сегодня средний уровень убыточности на рынке превышает 100%. У шести крупнейших компаний, на долю которых приходится свыше 70% премий, он превышает 90%, а у ряда страховщиков – даже более 120%. Буквально это значит, что компании не зарабатывают на обязательной автостраховке, а теряют деньги.

Между тем рядовым казахстанцам все-таки важнее не то, зарабатывают ли автостраховщики на полисах, а то, как выгоднее их приобрести. Сейчас каждый автовладелец может в режиме онлайн посмотреть предложения всех компаний и выбрать самую выгодную цену. В этом поможет новый сервис, о которым мы рассказывали здесь.

Стоит отметить, что изменения не прошли "гладко". Некоторые казахстанцы в апреле столкнулись с проблемами и невозможностью оформить полис ОГПО.

Также некоторые водители обнаружили, что система неправильно рассчитала их класс вождения, сильно снизив его. О том, как это можно исправить, мы рассказывали здесь.