Обязательная автостраховка подорожает для некоторых казахстанцев

В Казахстане расширили систему классов "Бонус-малус", введя три новых категории, две из которых сильно увеличивают стоимость автостраховки. Подробности об изменениях читайте на NUR.KZ.

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) или, проще говоря, обязательную автостраховку должен иметь каждый водитель в Казахстане.

При этом стоимость ОГПО для каждого водителя рассчитывается отдельно, с учетом различных поправочных коэффициентов, разнящихся в зависимости от стажа вождения, аварийности региона и прочих факторов.

При этом также используется система "Бонус-малус", которая учитывает наличие у водителя дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по его вине. Ее, как ранее мы рассказывали, решили расширить, добавив новые классы страхования.

Теперь же стало известно, что расширенная система "Бонус-малус" начнет действовать уже в апреле текущего года. Соответствующее постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка было опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.

Главное новшество – появление трех новых классов страхования: M2, M1 и A. Если сейчас все водители начинают с класса 3, у которого коэффициент составляет 1, то после вступления в силу обновленной системы начальным станет класс А с коэффициентом 1,8. То есть ОГПО для новичков подорожает почти в два раза.

При этом класс А станет не самым низким – до него есть классы 0 и М с коэффициентами 2,3 и 2,45, а также добавятся М1 и М2 – 3 и 3,5 соответственно.

Новая версия системы "Бонус-малус" Класс на начало

срока страхования Размер

коэффициента Класс по окончании срока страхования

с учетом наступления страховых случаев по вине застрахованного 0 ДТП 1 ДТП 2 ДТП 3 ДТП 4+ ДТП 1 2 3 4 5 6 7 Класс М2 3,5 М1 M2 M2 M2 M2 Класс М1 3 М M2 M2 M2 M2 Класс М 2,45 0 M2 M2 M2 M2 Класс 0 2,3 1 M2 M2 M2 M2 Класс A 1,8 3 M1 M2 M2 M2 Класс 1 1,55 2 М М1 М2 M2 Класс 2 1,4 3 1 М М1 M2 Класс 3 1 4 1 М М1 M2 Класс 4 0,95 5 2 0 М1 M2 Класс 5 0,9 6 3 0 М M2 Класс 6 0,85 7 4 1 М M2 Класс 7 0,8 8 4 1 М M2 Класс 8 0,75 9 5 2 М M2 Класс 9 0,7 10 5 2 0 M2 Класс 10 0,65 11 6 3 0 M2 Класс 11 0,6 12 6 3 0 M2 Класс 12 0,55 13 6 3 0 M2 Класс 13 0,5 13 7 3 0 M2 Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка

Таким образом, новый класс М2 станет самым низким. Его будут присваивать водителям за езду в пьяном виде, за передачу руля пьяному человеку и также, если нетрезвый водитель попал в ДТП, в котором есть пострадавшие.

Для водителя, который получит класс М2, автостраховка будет в 7 раз дороже, чем для "идеального" водителя с максимальным классом, и почти в 2 раза дороже, чем для начинающего водителя без стажа.

Интересно, что постановлением также предусмотрены различные отягчающие обстоятельства, из-за которых при ДТП будут понижать класс страхования не на один пункт, а сразу на два. Такая участь ждет водителей, у которых до происшествия было три или более следующих нарушений:

превышение скорости и повторное превышение в течение года;

проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, а также за повторное нарушение в течение года;

не уступил дорогу пешеходу или другому участнику движения, когда должен был, а также за повторное нарушение;

нарушение ПДД, которое повлекло создание аварийной ситуации на дорогах;

управление автомобилем с неисправностями или не отвечающим требованиям технических регламентов и национальных стандартов.

При этом ответственных водителей по новым правилам можно "вознаграждать". Страховым компаниям будет разрешено устанавливать более низкие коэффициенты для граждан, которые минимум 5 лет водили без ДТП.

Постановление было опубликовано 6 января, а действовать оно начнет спустя три месяца, то есть уже 7 апреля текущего года.