Обязательная автостраховка подорожает для некоторых казахстанцев

В Казахстане расширили систему классов "Бонус-малус", введя три новых категории, две из которых сильно увеличивают стоимость автостраховки. Подробности об изменениях читайте на NUR.KZ.
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) или, проще говоря, обязательную автостраховку должен иметь каждый водитель в Казахстане.
При этом стоимость ОГПО для каждого водителя рассчитывается отдельно, с учетом различных поправочных коэффициентов, разнящихся в зависимости от стажа вождения, аварийности региона и прочих факторов.
При этом также используется система "Бонус-малус", которая учитывает наличие у водителя дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по его вине. Ее, как ранее мы рассказывали, решили расширить, добавив новые классы страхования.
Теперь же стало известно, что расширенная система "Бонус-малус" начнет действовать уже в апреле текущего года. Соответствующее постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка было опубликовано на сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов.
Главное новшество – появление трех новых классов страхования: M2, M1 и A. Если сейчас все водители начинают с класса 3, у которого коэффициент составляет 1, то после вступления в силу обновленной системы начальным станет класс А с коэффициентом 1,8. То есть ОГПО для новичков подорожает почти в два раза.
При этом класс А станет не самым низким – до него есть классы 0 и М с коэффициентами 2,3 и 2,45, а также добавятся М1 и М2 – 3 и 3,5 соответственно.
|Новая версия системы "Бонус-малус"
|Класс на начало
срока страхования
|Размер
коэффициента
|Класс по окончании срока страхования
с учетом наступления страховых случаев по вине застрахованного
|0 ДТП
|1 ДТП
|2 ДТП
|3 ДТП
|4+ ДТП
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Класс М2
|3,5
|М1
|M2
|M2
|M2
|M2
|Класс М1
|3
|М
|M2
|M2
|M2
|M2
|Класс М
|2,45
|0
|M2
|M2
|M2
|M2
|Класс 0
|2,3
|1
|M2
|M2
|M2
|M2
|Класс A
|1,8
|3
|M1
|M2
|M2
|M2
|Класс 1
|1,55
|2
|М
|М1
|М2
|M2
|Класс 2
|1,4
|3
|1
|М
|М1
|M2
|Класс 3
|1
|4
|1
|М
|М1
|M2
|Класс 4
|0,95
|5
|2
|0
|М1
|M2
|Класс 5
|0,9
|6
|3
|0
|М
|M2
|Класс 6
|0,85
|7
|4
|1
|М
|M2
|Класс 7
|0,8
|8
|4
|1
|М
|M2
|Класс 8
|0,75
|9
|5
|2
|М
|M2
|Класс 9
|0,7
|10
|5
|2
|0
|M2
|Класс 10
|0,65
|11
|6
|3
|0
|M2
|Класс 11
|0,6
|12
|6
|3
|0
|M2
|Класс 12
|0,55
|13
|6
|3
|0
|M2
|Класс 13
|0,5
|13
|7
|3
|0
|M2
|Постановление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
Таким образом, новый класс М2 станет самым низким. Его будут присваивать водителям за езду в пьяном виде, за передачу руля пьяному человеку и также, если нетрезвый водитель попал в ДТП, в котором есть пострадавшие.
Для водителя, который получит класс М2, автостраховка будет в 7 раз дороже, чем для "идеального" водителя с максимальным классом, и почти в 2 раза дороже, чем для начинающего водителя без стажа.
Интересно, что постановлением также предусмотрены различные отягчающие обстоятельства, из-за которых при ДТП будут понижать класс страхования не на один пункт, а сразу на два. Такая участь ждет водителей, у которых до происшествия было три или более следующих нарушений:
- превышение скорости и повторное превышение в течение года;
- проезд на запрещающий сигнал светофора или на жест регулировщика, а также за повторное нарушение в течение года;
- не уступил дорогу пешеходу или другому участнику движения, когда должен был, а также за повторное нарушение;
- нарушение ПДД, которое повлекло создание аварийной ситуации на дорогах;
- управление автомобилем с неисправностями или не отвечающим требованиям технических регламентов и национальных стандартов.
При этом ответственных водителей по новым правилам можно "вознаграждать". Страховым компаниям будет разрешено устанавливать более низкие коэффициенты для граждан, которые минимум 5 лет водили без ДТП.
Постановление было опубликовано 6 января, а действовать оно начнет спустя три месяца, то есть уже 7 апреля текущего года.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2218847-obyazatelnaya-avtostrahovka-podorozhaet-dlya-nekotoryh-kazahstancev/