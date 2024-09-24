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"Это предупреждение катастрофы": зачем нужно обязательное страхования жилья в Казахстане, ответил Шарлапаев

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Новостройки и деньги
Новостройки и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев ответил, зачем в Казахстане предлагают ввести обязательное страхование жилья, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МЧС Чингис Аринов сообщил, что предлагаемое обязательное страхование жилья - мировая практика, когда люди, живущие в определенных районах, могут "подстраховаться", и в случае ЧС, иметь гарантированные выплаты, не надеясь на государство.

На брифинге в кабмине глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев напомнил, что он финансист по профессии и "неплохо понимает" сферу страхового рынка.

"У многих из нас есть ипотеки. Вы, когда в ипотеку кредит берете, вы свое жилье страхуете же? 90% людей, у которых дом в ипотеке, он застрахован. Почему он застрахован? Чтобы в случае чего банк избежал потерю залога, правильно? В ипотеке предметом залога является квартира.

Теперь, когда мы говорим, что человек, понимая прекрасно (нахождение его жилья в опасной зоне - прим.авт.), поверьте мне, я был во всех этих регионах, я лично объехал… В этих домах, зонах подтопления, оказались не только жители, у которых сложная жизненная ситуация, там были вполне полноценные особняки двухэтажные капитального строительства, и эти люди тоже не страховались, прекрасно понимая, где они находятся.

Поэтому, когда вы говорите, что это дополнительная статья расходов, мы понимаем. Но, когда нам нужно купить квартиру в ипотеку, мы идем на то, чтобы оплачивать страховые взносы. А для того, чтобы защитить свое собственное имущество, вы считаете, мы этого делать не должны? Я считаю, что это какая-то абсолютная необоснованная логика. Это не дополнительная статья расходов. Это предупреждение против потенциально следующей катастрофы", - заявил Шарлапаев.

Министра спросили, зачем страхование жилья делать обязательным, если оно может также оставаться добровольным.

"Если дом находится в специальной зоне подтопления, то, конечно же, у него должна быть страховка. Мы не говорим про каждый дом, у нас существуют объекты, которые построены, извините, в пойме реки", - ответил Шарлапаев.

Напомним, что обязательное страхования жилья в Казахстане недавно предложили в МЧС.

Ранее депутат сената Бибигуль Жексенбай предложила ввести обязательное страхование недвижимости в Казахстане. В пример она привела Турцию, где около 50% недвижимости охвачено обязательной программой страхования от катастроф. Аналогичная программа действует в Японии с 1966 года, то есть 58 лет.

Кроме того, мы подробно писали, сколько стоит застраховать свое жилье от пожаров и землетрясений. Также мы писали, можно ли застраховать арендное жилье в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165310-eto-preduprezhdenie-katastrofy-zachem-nuzhno-obyazatelnoe-strahovaniya-zhilya-v-kazahstane-otvetil-sharlapaev/

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