Спрос на добровольное страхование автомобилей падает в Казахстане

Объем страховых премий по КАСКО снизился в Казахстане. Как и его удельный вес в секторе добровольного личного страхования и в сфере в целом. Со спросом ознакомились журналисты NUR.KZ.

Каждый казахстанский водитель должен оформить полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС, или ОГПО). Размер его стоимости устанавливается законом, а отсутствие такой страховки наказывается штрафом.

При этом она защищает только интересы тех лиц, которые пострадают в аварии по вине застрахованного. А ущерб, нанесенный его транспортному средству, придется восстанавливать за свой счет.

На такие случаи некоторые автовладельцы оформляют полис комплексного автомобильного страхования кроме ответственности (КАСКО). По нему можно возместить ущерб, нанесенный автомобилю даже стихийными бедствиями.

Но спрос на такой вид страхования в Казахстане уменьшается. Так, как сообщает портал Finprom, объем поступлений страховых премий (денег за оформление полиса) по добровольному имущественному страхованию автотранспорта в Казахстане за восемь месяцев текущего года составил 67,9 млрд тенге, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом годом ранее денежный объем оформленных полисов КАСКО показывал рост сразу в 2,4 раза. Возможно, свою роль в этом сыграло возобновление в тот период льготного автокредитования – во время действия такого кредита заемщики должны страховать свой автомобиль.

Отношение выплат, полученных застрахованными, к премиям на рынке добровольного страхования автотранспорта за год значительно увеличилось: с 18,7% за январь-август 2023 года до 27,8% за аналогичный период 2024 года. Несмотря на значительный рост этого показателя, он все еще меньше, чем в 2021 и 2022 годах.

Поступления страховых премий по КАСКО в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Удельный вес премий по КАСКО среди всего объема денег, которые казахстанцы отдали за полисы добровольного имущественного страхования, за последние два года существенно вырос. Если за восемь месяцев 2022 года их доля составляла 13,1%, то в 2023 она увеличилась до 22,8%. Но в 2024 году сократилась до 19,3%.

Доля КАСКО в целом на рынке страхования за январь-август 2024 года составила 6,3%, в то время как годом ранее она достигала 9,7%.

Удельный вес премий по КАСКО в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

В целом полис КАСКО становится особенно актуален, если учесть количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Казахстане, которое за год увеличилось почти вдвое, до 15,9 тыс. за восемь месяцев 2024 года.

Наиболее распространенными видами ДТП были наезд на пешехода (5,8 тыс.), лобовое столкновение (5 тыс.) и опрокидывание транспортного средства (1,1 тыс.).

Количество дорожно-транспортных происшествий в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Напомним, что вскоре в Казахстане начнется регистрация мопедов. Следовательно, мопедистов будут наказывать такими же штрафами, как и водителей автомобилей, в том числе за отсутствие полиса ОГПО.