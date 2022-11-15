Сколько стоит страховка при оформлении льготного автокредита в Казахстане

Автострахование. Иллюстративное фото: SARINYAPINNGAM/Getty Images

Льготный автокредит под 4% в Казахстане выдают с обязательным условием оформления полиса комплексного автомобильного страхования кроме ответственности (КАСКО). Сколько он стоит, узнали журналисты NUR.KZ.

Уже полгода в Казахстане действует новая льготная программа автокредитования, в рамках которой можно купить автомобиль казахстанской сборки под 4% годовых и без обязательного первоначального взноса.

После оформления такого автокредита заемщики должны в течение всего периода действия кредитного договора ежегодно оформлять не только обязательную, но и добровольную страховку КАСКО. Страховщика при этом они могут выбрать сами.

Разница в том, что обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) покрывает ущерб, причиненный третьим лицам, а КАСКО - собственному автомобилю.

Стоимость добровольного полиса страхования в разных страховых компаниях может отличаться. Рассмотрим ее на примере автомобиля Hyundai Tucson 2022 года выпуска, который также можно купить, оформив льготный автокредит.

Самые доступные цены на КАСКО мы узнали в нескольких казахстанских страховых компаниях, на сайтах которых можно рассчитать их онлайн.

Для этого мы учитывали страховку от всех рисков и условия, которые влияют на уменьшение стоимости полиса - высокий размер франшизы (доли от страховой выплаты, которую компания не выплатит), покрытие только по Казахстану и так далее.

Страховая компания “Евразия”

Для онлайн-оформления КАСКО здесь нужно ввести ИИН водителя, номер автомобиля, его пробег (до или свыше 100 км) и рыночную цену (стоимость выбранного авто может быть максимальной для льготного кредитования - 15 миллионов тенге).

Далее нужно выбрать пакет рисков, размер франшизы при повреждении и полной гибели авто и категорию сервиса - VIP или стандартный.

Машинка и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

При выборе максимальной франшизы (10%) и стандартного сервиса полис КАСКО для защиты вышеуказанного автомобиля от всех рисков, включая дорожно-транспортные происшествия (ДТП), угон, пожар, стихийные бедствия и так далее, обошелся в 249 480 тенге.

Отметим, что здесь и далее стоимость полиса может быть больше, если выбрать более низкую франшизу и включить другие условия.

НСК

Здесь мы также ввели возраст водителя, год производства и стоимость автомобиля.

Далее выбрали стандартный договор, страхование от всех возможных рисков, территорию покрытия только по Казахстану, ремонт по калькуляции независимого эксперта с учетом износа машины и максимальный размер франшизы - 5%.

Таким образом стоимость полиса составила 243 000 тенге.

Nomad Insurance

На сайте данной компании просят выбрать риски более подробно - мы выбрали все. Также нужно было ввести страховую сумму (она, как правило, равна, стоимости автомобиля) и размер франшизы (максимальный - 2%).

Для уменьшения стоимости страховки мы выбрали полис с обязательным вызовом сотрудников ГАИ, отметили, что машина оборудована спутниковым противоугонным средством, а ремонт будет проводиться по оценке независимого эксперта с учетом износа авто.

Стоимость страховки в результате составила 236 017 тенге.

Таким образом, стоимость самого недорогого, но покрывающего все убытки полиса КАСКО у нас составила примерно 1,6% от стоимости автомобиля. Соответственно, для более дешевых автомобилей страховка будет стоить дешевле.

Более подробные условия можно узнать в выбранной страховой компании.

Напомним, что на данный момент программа льготного автокредитования приостановлена. Ее планируют возобновить после 20 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/1997166-skolko-stoit-strahovka-pri-oformlenii-lgotnogo-avtokredita-v-kazahstane/