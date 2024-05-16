Ввести обязательное страхование недвижимости в Казахстане предложила депутат

Сенатор Бибигуль Жексенбай на пленарном заседании сегодня предложила разработать в Казахстане новые подходы к компенсации ущерба от ЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат сената Бибигуль Жексенбай заявила, что от паводков в этом году пострадали около 13 тысяч частных жилых домов.

Она отметила, что сегодня акиматами на местах и правительством в целом принимаются меры по устранению последствий масштабного наводнения. Но эта ситуация, заявила сенатор, вновь актуализировала вопрос о необходимости обязательного страхования жилья. В пример она привела Турцию, где около 50% недвижимости охвачено обязательной программой страхования от катастроф. Аналогичная программа, добавила она, действует в Японии с 1966 года, то есть 58 лет.

"По данным ООН, количество стихийных бедствий - землетрясений, наводнений, засух и ураганов - удвоилось за последние 20 лет. 75% территории Казахстана относится к территории высокого риска стихийных бедствий, таких как ураганы, оползни, наводнения, землетрясения, лесные и лесные пожары… Возможность введения обязательного страхования недвижимости в нашей стране обсуждается поэтапно на протяжении последних 20 лет. Однако поскольку работа в этом направлении не ведется системно и целенаправленно, в стране мало доверия к страховым компаниям, не сформирована страховая культура", - отметила сенатор.

В подтверждение она привела статистику.

"За первые два месяца 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года договоры добровольного имущественного страхования выросли на 77,3%. Астана является лидером по количеству застрахованных жилых домов. На ее долю приходится половина новых договоров страхования - 50,4%. Доля Алматы составляет всего 14,85%. Однако уровень страхования личного имущества на затопленных территориях очень низок - менее 1%. Обычно о страховке вспоминают только во время стихийного бедствия", - добавила сенатор.

В этой связи она предложила создать специальную межведомственную комиссию с участием представителей международных организаций и экспертов по совершенствованию системы страхования в стране и возможности обязательного страхования жилья.

Предлагается также провести анализ возможностей отечественных страховых компаний на предмет возмещения чрезвычайных убытков. Предусмотреть все условия для принятия превентивных мер для предупреждения население об угрозе ЧС.

Кроме того, предлагается предусмотреть разработку соответствующего законопроекта, направленного на регулирование конкретного порядка передачи восстановленного жилья в собственность граждан, страхование и защиту населения от стихийных бедствий.

Напомним, в Петропавловске начали "возвращать к жизни" пострадавшие от паводков районы. Сообщалось, что пострадало 2156 жилых домов, многие из них простояли по крыши в воде целых три недели. При этом, когда вода хлынула вместе с глыбами льда, некоторые строения сорвало с фундамента. Согласно заключению экспертов, практически каждое второе пострадавшее строение придется сносить из-за непригодности.

В январе этого года мы подробно рассказывали, сколько стоит застраховать жилье от землетрясения в Казахстане.

Недавно в Минтруда и соцзащиты населения запустили проект, в рамках которого безработные казахстанцы смогут трудоустроиться на работы по строительству жилья и восстановлению инфраструктуры в регионах, пострадавших от паводков.