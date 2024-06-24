Свыше 1000 жителей Кульсары, пострадавших от паводков, получили помощь от фонда "Саби"
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Благотворительный фонд "Саби", организованный в 2002 году казахстанским предпринимателем Кенесом Ракишевым и экологом Асель Тасмагамбетовой, перечислил 2,2 миллиарда тенге жителям Кульсары и Жылыойского района Атырауской области, пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на фонд.
Средства были направлены на строительство, приобретение и ремонт жилья, покупку строительных материалов, бытовой техники и мебели, а также возмещение иных расходов, причиненных в результате природной стихии.
Программа помощи была отработана фондом "Саби" совместно с акиматом Жылыойского района Атырауской области и корпоративным фондом "Атырау". На данный момент помощь оказана более чем 1000 жителям.
"Мы выражаем искреннюю поддержку всем казахстанцам, столкнувшимся с природной катастрофой. Благодаря четко организованной работе акиматов, общественных фондов и личному контролю главы государства сотни пострадавших семей в разных регионах Казахстана уже получили ключи от нового жилья.
Я родом из села Махамбет Атырауской области, и надеюсь, что наша помощь на благо родной земле позволит еще быстрее восстановить инфраструктуру, пострадавшую во время паводков, а наши соотечественники в скором времени отметят новоселье в комфортабельных домах", - говорит Асель Тасмагамбетова, эколог, президент благотворительного фонда "Саби".
Для справки: благотворительный фонд "Саби" создан в 2002 году супругами Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой.
За 22 года работы фонд реализовал более 10 системных республиканских проектов в медицине, образовании, культуре и спорте.
В Актау, Атырау, Семее, Петропавловске и Алматы "Саби" организовал высокотехнологичные отделения экстренной детской хирургии, построил и подарил городу новые школы в густонаселенных районах Астаны и Алматы, в 14 регионах были открыты спортивные игровые комплексы, во всех регионах Казахстана организована и передана государству служба "Инватакси", построены специализированные учреждения для сирот в Кызылорде и Актобе, открыты Центры робототехники в ряде регионов Казахстана и др.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122806-bolee-1000-zhitelyam-kulsary-postradavshim-vo-vremya-pavodkov-pomog-fond-sabi/