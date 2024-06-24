Свыше 1000 жителей Кульсары, пострадавших от паводков, получили помощь от фонда "Саби"

Благотворительный фонд "Саби", организованный в 2002 году казахстанским предпринимателем Кенесом Ракишевым и экологом Асель Тасмагамбетовой, перечислил 2,2 миллиарда тенге жителям Кульсары и Жылыойского района Атырауской области, пострадавшим от паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на фонд.

Средства были направлены на строительство, приобретение и ремонт жилья, покупку строительных материалов, бытовой техники и мебели, а также возмещение иных расходов, причиненных в результате природной стихии.

Программа помощи была отработана фондом "Саби" совместно с акиматом Жылыойского района Атырауской области и корпоративным фондом "Атырау". На данный момент помощь оказана более чем 1000 жителям.

"Мы выражаем искреннюю поддержку всем казахстанцам, столкнувшимся с природной катастрофой. Благодаря четко организованной работе акиматов, общественных фондов и личному контролю главы государства сотни пострадавших семей в разных регионах Казахстана уже получили ключи от нового жилья.

Я родом из села Махамбет Атырауской области, и надеюсь, что наша помощь на благо родной земле позволит еще быстрее восстановить инфраструктуру, пострадавшую во время паводков, а наши соотечественники в скором времени отметят новоселье в комфортабельных домах", - говорит Асель Тасмагамбетова, эколог, президент благотворительного фонда "Саби".

Для справки: благотворительный фонд "Саби" создан в 2002 году супругами Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой.

За 22 года работы фонд реализовал более 10 системных республиканских проектов в медицине, образовании, культуре и спорте.

В Актау, Атырау, Семее, Петропавловске и Алматы "Саби" организовал высокотехнологичные отделения экстренной детской хирургии, построил и подарил городу новые школы в густонаселенных районах Астаны и Алматы, в 14 регионах были открыты спортивные игровые комплексы, во всех регионах Казахстана организована и передана государству служба "Инватакси", построены специализированные учреждения для сирот в Кызылорде и Актобе, открыты Центры робототехники в ряде регионов Казахстана и др.