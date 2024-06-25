Сколько стоит застраховать жилье от пожара в Казахстане

Застраховать жилье от пожара в Казахстане можно, оформив полис стоимостью меньше тысячи тенге в месяц. Все зависит от размера страховой выплаты и других условий. Подробности читайте на NUR.KZ.

Напомним, что в самом центре Астаны на днях произошел крупный пожар – горел многоэтажный жилой комплекс. При этом в столичном акимате сообщили, что ремонт пострадавших квартир и фасада не будет производиться за счет бюджета.

То есть восстанавливать жилье его владельцам придется за свой счет. Возможно, что часть расходов кому-то удастся покрыть за счет страховок, если таковые были оформлены.

В связи с этим аналитики Telegram-канала "Казахстан Подешевле" решили собрать информацию про страхование жилья.

Они отмечают, что в страховых компаниях (СК) страны есть много предложений по экспресс-страхованию. Его суть заключается в том, что за небольшую сумму можно быстро застраховать свою квартиру или частный дом от пожаров, воздействия жидкостей, грабежей, ураганов и других стихийных бедствий.

При этом страхуется не только ремонт и само жилье, но и техника, а также ответственность перед соседями, которым тоже выплатят страховую сумму, если они пострадают от застрахованного.

Особенность данного полиса заключается в том, что оформление происходит онлайн по минимальному пакету документов. Во многих предложениях оплачивать его можно ежемесячно.

Домик и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Сколько можно получить в страховом случае

Например, в СК Halyk стоимость подобной страховки составляет 15 тыс. тенге в год. Можно застраховать квартиру и частный дом. А выплата в страховом случае составит до 1,25 млн тенге за поврежденный ремонт и технику, и еще до 625 тыс. тенге предусмотрено на выплату соседям.

в год. Можно застраховать квартиру и частный дом. А выплата в страховом случае составит за поврежденный ремонт и технику, и еще предусмотрено на выплату соседям. В Home Credit Bank за 17 тыс. тенге в год также можно застраховать свое жилье. Общая выплата при страховом случае составит до 3 млн тенге – по 1 млн тенге за поврежденный ремонт, технику и на выплату соседям.

в год также можно застраховать свое жилье. Общая выплата при страховом случае составит – по 1 млн тенге за поврежденный ремонт, технику и на выплату соседям. В СК Freedom Insurance страхование жилья стоит от 13,2 тыс. до 60 тыс. тенге в год. Чем больше платеж, тем выше страховая выплата: минимальная – до 2,2 млн тенге (1 млн – ремонт и по 600 тыс. – техника и соседям), максимальная – до 12 млн тенге (5 млн и по 3,5 млн соответственно).

в год. Чем больше платеж, тем выше страховая выплата: минимальная – (1 млн – ремонт и по 600 тыс. – техника и соседям), максимальная – (5 млн и по 3,5 млн соответственно). По одному из тарифов в СК Nomad Insurance стоимость страхования жилья составляет от 4 тыс. до 20 тыс. тенге в год. На выбор несколько пакетов со страховой выплатой до 1 млн, 3 млн и 5 млн тенге в страховом случае.

в год. На выбор несколько пакетов со страховой выплатой в страховом случае. В НСК на выбор предлагают три пакета: страховка за 6 279 тенге в год со страховой выплатой до 1 млн тенге , за 18 837 тенге с выплатой до 3 млн тенге и за 31 395 тенге – выплата до 5 млн тенге .

в год со страховой выплатой , за с выплатой и за – выплата . А в страховых компаниях "Евразия" и "Сентрас иншуранс" стоимость страхования жилья рассчитывается индивидуально исходя из дополнительных опций, которые можно включить или исключить из полиса. Например, можно застраховаться только от пожара.

Эксперты отмечают, что, если указанные страховые суммы кажутся слишком маленькими, то в некоторых страховых компаниях можно застраховать жилье на полную стоимость с выездом оценщика на место. Но в год нужно платить суммы значительно больше, чем приведено выше.

Также напомним, что в рамках подобных тарифов можно застраховать жилую недвижимость от землетрясений.