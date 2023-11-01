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30 лет независимости Казахстана

Ранняя пенсия за счет страховки стала популярнее в Казахстане

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Женщина кладет деньги в копилку
Монеты и копилка. Иллюстративное фото: Songsak rohprasit/Getty Images

Популярность услуг по страхованию жизни выросла в 2023 году в Казахстане. При этом больше внимания граждане начали уделять в том числе пенсионному аннуитету. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы все чаще пользуются страховыми продуктами по отношению к страхованию жизни. Как отмечают аналитики Freedom Life, есть три основных направления, по которым физические лица стали тратить больше денег, чем в 2022 году.

Пенсионный аннуитет

Данный инструмент страхования позволяет казахстанцам выйти на пенсию пораньше: мужчины – уже в 55 лет, а женщины – в 53 года. На его оформление в текущем году физлица потратили на 2,3% больше денег, чем годом ранее.

"Чаще всего договоры пенсионного аннуитета заключают в Алматы (60% от всех премий на рынке в данном сегменте), Астане (8,1%) и Восточно-Казахстанской области (6,4%).

Меньше всего – в Улытауской области (0,03%) и Кызылординской области (0,03%)", – сообщают аналитики.

Напомним, что супруги могут оформить совместный аннуитет, если у них не хватает пенсионных накоплений.

Страховка от несчастных случаев

Добровольное страхование жизни от травм и различных экстренных ситуаций также показало рост страховых премий на 4% за год. То есть граждане стали тратить больше денег на подобные полисы.

Женщина со сломанной рукой подписывает договор
Оформление страхового случая. Иллюстративное фото: Pheelings Media/Getty Images

При этом больше всего о защите своего здоровья и финансовых интересов заботятся в:

  • Алматы – на мегаполис приходится 37% от общего объема страховых премий по данному продукту;
  • Восточно-Казахстанской области – на местных жителей приходится 10,8% рынка;
  • Улытауской области – всего 9,1% от общего объема премий.

Наименее защищенными от несчастных случаев оказались жители Абайской и Северо-Казахстанской областей – здесь доли от общего объема страховых премий по Казахстану достигает лишь 0,4% и 0,7% соответственно.

Накопительное страхование жизни (НСЖ)

Напомним, что НСЖ в рамках государственной образовательной накопительной системы (ГОНС) появилось в 2023 году. Оно позволяет не только копить на учебу детей, но и выгодно хранить деньги в тенге и долларах США с гарантией их возврата.

Мужчина кладет монету в стеклянную банку
Монеты. Иллюстративное фото: Indysystem/Getty Images

То есть внесенные за полис деньги накапливаются и возвращаются с процентами по истечению срока договора.

При этом, если с родителями произойдет несчастный случай, то сумма, которую они должны были накопить в рамках договора, все равно будет выплачена детям при достижении возраста поступления в вуз (включая и иностранный).

Также выплаты гарантируются даже в случае, если был внесен лишь один страховой взнос (например, первый из регулярных), но при этом произошел страховой случай (инвалидность или смерть родителя).

По данному продукту рост премий составил лишь 0,04%.

Ранее мы рассказывали, теряются ли деньги казахстанцев, если страховка в итоге не пригодилась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2043326-rannyaya-pensiya-za-schet-strahovki-stala-populyarnee-v-kazahstane/

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