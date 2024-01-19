Должны ли банки "заморозить" долги умерших казахстанцев

Наследники могут не только получить имущество умершего родственника или иного наследодателя, но также рискуют оказаться в долгах. Как регулируются эти вопросы в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы, имеющие право на наследование имущества умершего лица, должны помнить о некоторых нюансах, которые могут грозить новыми долгами.

Так, согласно части первой пункта 1 статьи 1 040 раздела 6 Гражданского кодекса РК, в состав наследства входит принадлежащее наследодателю имущество, а также права и обязанности, существование которых не прекращается с его смертью.

А иногда сумма обязательств может оказаться даже больше стоимости всего имущества. В итоге это грозит наследникам крупными финансовыми убытками. Как отмечают в Fingramota.kz, можно заранее позаботиться об этих вопросах и избежать долгов.

Напомним, что пенсионные деньги тоже передаются по наследству.

Что нужно сделать обязательно

У наследников есть шесть месяцев на то, чтобы принять или отказаться от наследства. За это время они могут узнать, какое имущество и какие обязательства имелись у наследодателя.

"Выяснить такой вопрос можно через нотариуса, занимающегося оформлением наследства.

Возможно, удастся получить информацию, была ли оформлена у наследодателя страховка, и является ли его смерть страховым случаем. Эти вопросы, как правило, прописаны в договоре страхования", – отмечается в источнике.

При этом следует помнить, что даже при нежелании принимать наследство можно оказаться в долгах. Поэтому нужно обратить внимание на сроки, выделяемые на принятие решения, а также на особенности использования имущества, принадлежавшего умершему лицу.

Как узнать ценность наследства и размеры долгов

Установление рыночной стоимости имущества является важной частью наследования. Это поможет понять, не превышают ли суммы долгов и обязательств наследодателя стоимость принимаемых вещей (жилья, автомобиля и так далее).

"Обратите внимание на то, что оценка имущества должна быть проведена до вступления в наследство, так как после пересмотреть оценку будет уже невозможно.

Полученные данные позволят не только понять, соответствуют ли долги получаемому наследству, но и пригодятся для расчета государственной пошлины", – сообщают в Fingramota.kz.

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Растут ли долги после смерти наследодателя

Обычно кредиторы (банки, микрофинансовые организации и так далее) должны фиксировать размер штрафа на день смерти заемщика.

Но на всякий случай наследникам лучше заранее уточнить у нотариуса размеры обязательств и, если наследство принимается, в срочном порядке предъявить кредиторам свидетельство о смерти.

Также нужно направить требование о неначислении штрафов и "заморозке" долга, пока казахстанцы не вступят в право наследования. И если кредитор уже начислил штрафные проценты, то можно потребовать провести перерасчет.

"Если вы приняли решение вступить в наследство и принять долги наследодателя, то платежи вы будете осуществлять по установленному графику погашения, который изначально был указан в договоре займа.

Возможно, вас не устраивает график погашения или вы хотели бы совершить досрочные выплаты – все эти моменты необходимо обсудить с кредитором. Таким образом вы сможете избежать ненужных проблем и не окажетесь в долговой яме", – отмечается в источнике.

Ранее мы рассказывали, передаются ли наследникам долги по штрафам и налогам в Казахстане.