Сколько денег потратили на казахстанских матерей из средств ОСМС

За весь 2023 год из системы ОСМС было выделено более 177 млрд тенге на медицинскую помощь казахстанским матерям. На какие конкретно цели были потрачены деньги, читайте в материале NUR.KZ.

Чтобы бесплатно получать медуслуги в рамках системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), необходимо платить соответствующие взносы. За работников платят их работодатели, а самозанятым гражданам с 2024 года придется оплачивать их самим, так как ранее взносы входили в единый совокупный платеж (ЕСП).

При этом взносы на ОСМС, в частности, не нужно платить неработающим беременным женщинам, казахстанкам, которые находятся в отпусках в связи с беременностью и родами или уходом за ребенком, матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа".

Как рассказали в Фонде медицинского страхования, за весь 2023 год на медпомощь в области защиты материнства и детства в рамках ОСМС между тем было направлено около 177,1 млрд тенге.

Куда ушли деньги

Порядка 169 млрд тенге в рамках ОСМС выделили беременным и роженицам – это в среднем по 433 тыс. тенге на женщину. Еще 8,1 млрд тенге потратили на осуществление 7 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Беременная женщина. Иллюстративное фото: damircudic/Getty Images

В целом в 2023 году беременные женщины получили 12,2 млн услуг, связанных с наблюдением у врачей: лабораторные и диагностические исследования, скрининги и другие необходимые медуслуги, на оплату которых было направлено 31,2 млрд тенге из средств ОСМС.

Еще около 57 млн тенге потратили на лекарства для 35,4 тыс. женщин фертильного возраста, которым было необходимо лечение железодефицитной анемии. Еще 87 млн тенге было выделено на финансирование лекарств для предупреждения врожденных пороков плода.

Что касается рожениц, то за счет средств из ОСМС лечение в круглосуточных и дневных стационарах акушерского профиля получили около 636 тыс. женщин на 100,4 млрд тенге. Из них почти половине были оказаны услуги родовспоможения.

При этом 79 тыс. новорожденных с заболеванием перинатального периода понадобилось лечение, на которое было выделено 37,4 млрд тенге.

Таким образом, в рамках ОСМС медицинскую помощь в 2023 году получили сотни тысяч мам. Однако деньги выделяются на оплату не только подобных медуслуг. Ранее мы подробно рассказывали о том, куда уходят взносы казахстанцев на обязательное медицинское страхование.