Куда уходят взносы казахстанцев на обязательное медицинское страхование

Приложение Damumed на смартфоне. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Объем взносов и отчислений на обязательное медицинское страхование в первую половину 2023 года составил почти 600 млрд тенге. Куда поступают эти деньги и на что тратятся, читайте в материале NUR.KZ.

Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) позволяет жителям Казахстана получать полный спектр необходимых медицинских услуг. Чтобы в ней застраховаться, нужно уплачивать взносы и отчисления.

Как сообщают в Фонде медицинского страхования (ФМС), за первую половину 2023 года в виде взносов и отчислений за ОСМС поступило 590,8 млрд тенге.

Из них отчисления работодателей составили 37,7%, взносы государства за льготные категории населения – 33,2%, взносы работников – 24%, другие плательщики (ИП, работники по договорам ГПХ, самозанятые, самостоятельные плательщики) уплатили 5,1% от этой суммы.

Куда уходят взносы и отчисления

В фонде между тем отмечают, что платежи за ОСМС поступают на специальный счет в Национальном банке. Оттуда они направляются медицинским организациям – поставщикам ФМС – строго на оплату оказанных медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования.

То есть застрахованные граждане получают всю необходимую по показаниям медпомощь, которая входит в перечень ОСМС, бесплатно, а оплачивает за них Фонд медицинского страхования.

К примеру, за 2022 год на оплату медпомощи, оказанной в рамках ОСМС, было направлено около 836 млрд тенге.

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почему нельзя забрать неиспользованные взносы

Система ОСМС при этом является солидарной, а не накопительной. То есть не имеет значения, обращался ли конкретный человек за медицинской помощью, так как здесь не предусмотрены персональные счета с накоплениями взносов.

Данная модель построена таким образом, чтобы не ограничивать пациента в объеме и стоимости получаемого лечения, которое ему требуется по состоянию здоровья.

Например, при максимально возможном взносе (по 14 тысяч тенге в месяц) за год гражданин соберет лишь 168 тысяч тенге. Предположим, что эти средства находятся на индивидуальном счете, и пациент может использовать их на лечение по своему усмотрению. Однако на эту сумму он сможет получить ограниченный объем лечения.

Только стандартный набор анализов и диагностических процедур обойдется в несколько десятков тысяч. То есть накопленных за год взносов может не хватить даже на прохождение полноценного обследования для установления диагноза. Затем может потребоваться посещение дневного стационара или госпитализация.

“Если же будут показания на операцию, а их стоимость достигает нескольких миллионов тенге, то пациент попросту останется без медпомощи. Накопленных средств не хватит, чтобы покрыть стоимость лечения. Такой подход будет невыгоден самому пациенту”, – отмечают в Фонде медицинского страхования.

Поэтому в отечественной модели системы ОСМС все средства поступают на единый счет. А оттуда они направляются на оплату медицинской помощи, оказанной по ОСМС всем застрахованным гражданам, независимо от категории плательщика и размера осуществляемых им взносов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2030918-kuda-uhodyat-vznosy-kazahstantsev-na-obyazatelnoe-meditsinskoe-strahovanie/