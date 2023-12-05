Сколько будут платить работникам при несчастных случаях в Казахстане

В Казахстане изменят систему страхования работников от несчастных случаев. Компании по страхованию жизни должны будут возмещать затраты на лечение пострадавших. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало пакет поправок в законодательство, который направлен на улучшение системы обязательного страхования работников от несчастных случаев.
В первую очередь поправки обяжут компании по страхованию жизни (КСЖ) возмещать расходы работодателей на превентивные меры защиты в пределах до 6% от уплаченной страховой премии:
- за обучение персонала, ответственного за безопасность труда;
- за оценку профессиональных рисков и разработку нормативно-технической документации;
- за проведение периодических медицинских осмотров;
- за модернизацию средств, влияющих на степень риска производственного травматизма;
- за установку средств коллективной защиты и систем безопасности.
Также поправками предусмотрено возмещение компаниями по страхованию жизни расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии.
То есть они обязаны будут возместить затраты на социально-психологическую реабилитацию, профессиональную и трудовую реабилитацию и другие расходы работодателя, вызванные повреждением здоровья пострадавшего работника.
Помимо этого КСЖ обяжут оплачивать санаторно-курортное лечение пострадавшего работника в размере до 100 месячных расчетных показателей (345 000 тенге в текущем или 369 200 тенге в 2024 году). В случае превышения стоимости услуг будет возможность соцоплаты за счет получателя.
В целом же поправки призваны усилить социальную защиту пострадавших работников. Дело в том, что сейчас при расчете размера регрессных выплат определяется и вина пострадавшего – чем она выше, тем меньше выплата.
Изменения в законодательство исключают это. Соответственно, работнику при получении трудового увечья возмещение вреда жизни и здоровью будет осуществлено в полном объеме.
Сейчас законопроект с поправками уже был принят мажилисом и направлен на рассмотрение в сенат парламента Казахстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2049120-skolko-budut-platit-rabotnikam-pri-neschastnyh-sluchayah-v-kazahstane/