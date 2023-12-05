Сколько будут платить работникам при несчастных случаях в Казахстане

В Казахстане изменят систему страхования работников от несчастных случаев. Компании по страхованию жизни должны будут возмещать затраты на лечение пострадавших. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало пакет поправок в законодательство, который направлен на улучшение системы обязательного страхования работников от несчастных случаев.

В первую очередь поправки обяжут компании по страхованию жизни (КСЖ) возмещать расходы работодателей на превентивные меры защиты в пределах до 6% от уплаченной страховой премии:

за обучение персонала, ответственного за безопасность труда;

за оценку профессиональных рисков и разработку нормативно-технической документации;

за проведение периодических медицинских осмотров;

за модернизацию средств, влияющих на степень риска производственного травматизма;

за установку средств коллективной защиты и систем безопасности.

Также поправками предусмотрено возмещение компаниями по страхованию жизни расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии.

То есть они обязаны будут возместить затраты на социально-психологическую реабилитацию, профессиональную и трудовую реабилитацию и другие расходы работодателя, вызванные повреждением здоровья пострадавшего работника.

Помимо этого КСЖ обяжут оплачивать санаторно-курортное лечение пострадавшего работника в размере до 100 месячных расчетных показателей (345 000 тенге в текущем или 369 200 тенге в 2024 году). В случае превышения стоимости услуг будет возможность соцоплаты за счет получателя.

В целом же поправки призваны усилить социальную защиту пострадавших работников. Дело в том, что сейчас при расчете размера регрессных выплат определяется и вина пострадавшего – чем она выше, тем меньше выплата.

Изменения в законодательство исключают это. Соответственно, работнику при получении трудового увечья возмещение вреда жизни и здоровью будет осуществлено в полном объеме.

Сейчас законопроект с поправками уже был принят мажилисом и направлен на рассмотрение в сенат парламента Казахстана.