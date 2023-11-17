Сколько казахстанцев за свой счет платят взносы на ОСМС

Системой ОСМС охвачено порядка 16,6 млн казахстанцев. Однако из них лишь около 5 млн реальных плательщиков, а остальные – льготники. О вовлечении граждан страны в систему, узнали журналисты NUR.KZ.

За последние четыре года действия системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) количество ее участников выросло до 16,6 млн человек. Однако, как сообщают в Министерстве здравоохранения РК, не все они совершают платежи за свой счет.

"По результатам проведенного анализа информационных баз данных, выявлен низкий уровень численности казахстанцев, которые фактически осуществляют взносы и отчисления в ОСМС.

Так, реальных плательщиков насчитывается около 5 миллионов, или не более 25% казахстанцев. В отдельных областях страны показатель не достигает и одной пятой части от местного населения", – рассказали в ведомстве.

Дело в том, что большая часть участников системы медстрахования, а это 11,7 млн человек, входит как минимум в одну из 15 льготных категорий, за которых взносы в ОСМС платит государство.

Кто получает медуслуги по ОСМС за счет государства:

дети до 18 лет;

неработающие беременные женщины;

неработающие лица, воспитывающие ребенка до достижения им трех лет;

лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением или удочерением новорожденного ребенка, а также по уходу за ребенком до достижения им трех лет;

многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью;

лица, ухаживающие за инвалидами с детства;

лица с инвалидностью;

пенсионеры и ветераны Великой Отечественной Войны;

лица, обучающиеся по очной форме обучения в колледжах и вузах;

официальные безработные;

неработающие получатели государственной адресной социальной помощи;

неработающие кандасы;

лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы, за исключением учреждений минимальной безопасности;

лица, содержащиеся в следственных изоляторах.

Лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Таким образом, за свой счет взносы на ОСМС платят только граждане, которые не входят ни в одну из этих льготных категорий. Впрочем, сейчас в стране проходит работа по вовлечению реальных плательщиков в систему обязательного медицинского страхования сразу по трем направлениям:

при помощи Цифровой карты семьи среди неблагополучных граждан выявляются экономически активные и нетрудоспособные. Первых должны будут обеспечить мерами занятости, а вторых включат в список льготных категорий; проводится работа с неформально занятыми казахстанцами. В том числе при содействии органов госдоходов планируется выявить самозанятых граждан, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без регистрации; взаимодействие с работодателями, которые несвоевременно производят платежи по ОСМС.

Таким образом, количество участников в системе ОСМС станет значительно больше, что должно положительно сказаться на бюджете здравоохранения и, как следствие, на качестве медицинских услуг.