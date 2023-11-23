На сколько подорожают лекарства из-за нового налога в Казахстане

В 2024 году в Казахстане будет введен новый акциз на спирт, что повлияет на стоимость некоторых лекарств. Однако сильного подорожания, по мнению КГД, не будет. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 1 января 2024 года этиловый спирт, который используется для производства лекарств и медицинских изделий, в Казахстане будет облагаться акцизным налогом в размере 600 тенге за литр.

Отечественные предприниматели считают, что это приведет к серьезному росту цен (в пределах 30-100%) на спиртосодержащие лекарства: зеленку, йод, ротокан, корвалол, меновазин, настойку валерианы, календулы и многие другие.

Однако в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК такую точку зрения не разделяют.

"При производстве лекарственных средств используется незначительное количество спирта, при этом, чем меньше содержание спирта в лекарствах, тем незначительнее повышение цены", – объяснили специалисты КГД.

По их расчетам, ставка 600 тенге за литр не должна привести к сильному росту цен, ведь за 1 мл спирта сумма акциза составит всего 60 тиын. В подтверждение своих выводов сотрудники комитета подсчитали примерный рост цен на некоторые виды спиртосодержащих лекарств.

Например, для производства настойки пустырника объемом 25 мл требуется 20,4 мл спирта. Сумма акциза в одном флаконе составит всего 12,2 тенге, соответственно цена вырастет на 9,4% – с 130 тенге до 142 тенге.

Для изготовления "зеленки" объемом 10 мл производителю нужно 6 мл спирта. Акциз с одного флакона составит 3,6 тенге, соответственно ее цена увеличится лишь на 2,8% – с 130 тенге до 134 тенге.

Похожий рост цен затронет и другие медицинские изделия:

стоимость флакона настойки валерианы (30 мл) увеличится на 16 тенге или на 10,8% ;

на или ; стоимость флакона ротокана (100 мл) увеличится на 20 тенге или на 4,1% ;

на или ; стоимость флакона меновазина (50 мл) увеличится на 21,6 тенге или на 7,4%.

Кроме того, согласно действующему налоговому законодательству, фармацевтическая отрасль имеет определенные льготы по налогам. Так, производство и импорт лекарственных средств не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Впрочем, следует учитывать, что и без введения акциза на спирт многие лекарства и медицинские препараты в Казахстане за последний год заметно выросли в цене – в среднем на 12,4%.