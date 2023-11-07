На что потратили взносы казахстанцев за обязательное медстрахование

С начала 2023 года в рамках ОСМС на лечение казахстанцев было потрачено 686 млрд тенге. Сколько денег поступило за счет взносов и отчислений в Фонд медицинского страхования, узнали журналисты NUR.KZ.

Система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) призвана предоставить казахстанцам доступные медуслуги. Однако, чтобы их получить, необходимо платить взносы.

Неработающие граждане должны делать это самостоятельно, за наемных работников взносы и отчисления платят их работодатели, а за льготные категории – государство.

По данным Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), за 9 месяцев 2023 года общая сумма взносов и отчислений составила 884,8 млрд тенге. Порядка 37,5% от этой суммы поступило от работодателей, еще 33,3% – от государства, а остальные 29,1% – от наемных работников, индивидуальных предпринимателей и самостоятельных плательщиков.

На какие цели выделяются деньги

Систему ОСМС часто критикуют. Например, за то, что казахстанцы, несмотря на наличие статуса "застрахован", не могут своевременно получить нужную медуслугу.

Также Фонд подвергается критике за затраты на собственное содержание: зарплаты работников, аренда помещений, техническая поддержка и многие другие расходы. Однако, как объясняют в фонде, размер этих затрат ограничен и не превышает 1,33% от всех поступлений.

Но расходы оказываются даже меньше. Так, например, за 9 месяцев 2023 года на свое содержание ФСМС потратил лишь 8,5 млрд тенге, или 0,96% от общей суммы взносов.

Взносы и отчисления в систему ОСМС. Инфографика: Фонд мецинского страхования

Главной же целью фонда является обеспечение граждан медицинскими услугами. На конец сентября в рамках обязательного социального медицинского страхования фонд оплатил услуги медорганизаций на 686 млрд тенге.

А на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), который отдельно спонсируется государством, было потрачено 1,067 трлн тенге.

Таким образом, за 9 месяцев через ФСМС медицинские организации за оказанную пациентам помощь фактически получили 1,75 трлн тенге. Чаще всего это стационарные (39,9%), поликлинические (35,7%) и услуги по социально-значимым заболеваниям (12,3%).

В итоге при поддержке Фонда социального медицинского страхования 12,5 млн человек было оказано более 200 млн медуслуг.

На что идут деньги из Фонда медицинского страхования. Инфографика: Фонд мецинского страхования

Напомним, в рамках системы ОСМС можно получить бесплатно не только рядовые медуслуги, но и дорогостоящие операции.