Сколько денег отдали казахстанцы за оформление "ранней пенсии"

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане можно оформить пенсионные аннуитет и выйти на пенсию намного раньше срока. Сколько граждан вложили свои деньги в этот финансовый инструмент, читайте в материале NUR.KZ.

Пенсионный возраст в Казахстане для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 61 год. Однако стоит отметить, что такая ситуация является временной – после 2028 года женский пенсионный возраст начнет увеличиваться до мужского.

Тем не менее у казахстанцев есть возможность начать получать пожизненные пенсионные выплаты намного раньше этого срока. Для этого нужно оформить пенсионный аннуитет в одной из компаний по страхованию жизни. О том, как это сделать, мы подробно рассказывали здесь.

Сколько казахстанцев оформили раннюю пенсию

Как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в 2023 году среди казахстанцев наблюдается повышенный интерес к услугам компаний по страхованию жизни.

Особенно это касается аннуитетного страхования. Так, за первое полугодие казахстанцы передали страховым компаниям порядка 56,3 млрд тенге на оформление договора пенсионного аннуитета. Это сразу на 44,9%, или на 16,6 млрд тенге больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Как отмечают аналитики, такой рост может быть связан с прошлогодними законодательными изменениями, позволившим супругам объединять свои пенсионные накопления для оформления совместного пенсионного аннуитета и обеспечения выплат им обоим.

Однако на этом фоне также было зафиксировано снижение объема непосредственно страховых выплат в рамках аннуитета на 62,5% – до 8,9 млрд тенге.

Премии и выплаты страховых компаний Казахстана. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Страховой аннуитет может стать хорошим вариантом для казахстанцев, у которых хранится достаточно средств на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), но которые не стремятся их изъять на покупку жилья или на лечение.

Оформив договор пенсионного аннуитета, казахстанец будет получать страховые выплаты пожизненно, даже если их общий объем превысит переданную страховой фирме сумму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2033398-skolko-deneg-otdali-kazahstantsy-za-oformlenie-ranney-pensii/