Сколько казахстанцев оформили страховку ОСМС без уплаты долга

Лекарства и деньги. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Недавно у казахстанцев появилась возможность застраховаться в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) на год вперед, не погашая долги. Сколько человек воспользовалось этой возможностью, рассказали в пресс-центре Фонда медицинского страхования (ФМС).

Не имея обязательной страховки, житель Казахстана все равно может рассчитывать на получение некоторых услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Однако, чтобы в полной мере воспользоваться медуслугами, нужно быть застрахованным в системе обязательного социального медицинского страхования и регулярно платить взносы в ФМС.

По данным Фонда медицинского страхования, с начала текущего года и по 31 октября в качестве взносов и отчислений на ОСМС поступило 823,2 млрд тенге. Основной объем денежных средств за граждан, которые входят в различные льготные категории, выплатило государство – сумма отчислений составила 300,9 млрд тенге.

Также порядка 293,7 млрд тенге в виде отчислений внесли работодатели и еще 227,8 млрд тенге в виде взносов уплатили наемные работники, трудящиеся по договорам гражданско-правового характера, индивидуальные предприниматели, самозанятые и самостоятельные плательщики.

Несмотря на тот факт, что система ОСМС работает уже несколько лет, многие граждане по-прежнему избегают участия в ней: они не платят взносы и не задумываются о своем статусе застрахованности, пока не наступит нужда обратиться в медицинское учреждение.

Прием у врача. Иллюстративное фото: Inside Creative House/Getty Images

Еще одним фактором, из-за которого многие казахстанцы не участвовали в системе, являлась обязательная выплата долгов за прошлые периоды - чтобы получить медуслуги в рамках ОСМС, гражданин должен был уплатить взносы за предыдущие 12 месяцев, даже если в это время не ходил в больницу.

С 5 сентября текущего года стартовал новый механизм уплаты взносов на ОСМС – если уплатить их сразу на год вперед, то погашать задолженность за 12 предыдущих месяцев не нужно.

Как оказалось, такой механизм оказался довольно востребованным. Всего за два месяца этой возможностью воспользовалось более 6 тыс. самостоятельных плательщиков. Таким образом, по итогам октября численность застрахованных в системе ОСМС в стране достигла 16,2 млн человек – это 82,1% от всего населения Казахстана.

Напомним, оплатить медстраховку на год вперед можно через любой банк второго уровня. О том, как сделать это правильно, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1999671-skolko-kazahstantsev-oformili-strahovku-osms-bez-uplaty-dolga/