Сколько казахстанцев застраховалось в системе ОСМС, не оплачивая долг

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Система обязательного социального медицинского страхования действует в стране не первый год. Сейчас у казахстанцев есть возможность застраховаться сразу на 12 месяцев вперед. О том, сколько человек воспользовалось такой возможностью, узнали журналисты NUR.KZ.

Не являясь участником системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) казахстанцы не смогут бесплатно получить тот же объем медицинских услуг, как и те, кто застрахован в ней.

Несмотря на тот факт, что эта система работает уже несколько лет, многие казахстанцы так и не стали ее участниками, из-за чего они не могут получать медицинские услуги в полном объеме. В связи с этим был разработан новый механизм участия в системе ОСМС.

Вместо того, чтобы оплачивать долги за прошлые месяцы и далее ежемесячно делать взносы в ОСМС, казахстанцам дали возможность оплачивать участие в системе сразу на год вперед, в результате чего им также будет присвоен статус "застрахован".

В фонде посчитали, что такой механизм поспособствует максимальному вовлечению населения к участию в системе медстрахования.

Сколько казахстанцев оплатили «годовой абонемент»

Как сообщает Фонд медицинского страхования, новый механизм оплаты стартовал 5 сентября 2022 года. С этого момента им решили воспользоваться более 2 600 человек.

В основном это жители Алматы и Астаны, а также Алматинской, Туркестанской, Карагандинской и Жамбылской областей.

Этот механизм может показаться особенно привлекательным гражданам, которые до этого момента не имели статуса в системе ОСМС.

Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

Обычный способ получения статуса "застрахован" предполагает сначала уплату взносов за весь предыдущий год, то есть всех последних 12 месяцев, даже если казахстанец в этот период не нуждался в медуслугах. Только после погашения этого долга у гражданина появляется возможность застраховаться на текущий период.

Многие жители страны просто не заинтересованы оплачивать то, чем не пользовались. Из-за этого они до последнего и оттягивали участие в системе.

Новый механизм отменяет это неудобное для казахстанцев условие. Другими словами, оплачивая сразу на год вперед, участнику системы нужно будет внести взносы только за текущий и следующие месяцы. Оплачивать прошедший год не нужно.

Один месяц, как сообщают представители фонда, "стоит" 3 000 тенге, соответственно, 12 месяцев обойдется казахстанцу в 36 000 тенге. Однако отметим, что сразу всю сумму внести нельзя. Это связано с особенностью системы ОСМС, которая по-прежнему учитывает каждый отдельный месяц.

Поэтому казахстанцу, который захочет оплатить весь год, нужно будет вносить по 3 000 тенге за каждый месяц отдельно, то есть произвести 12 платежей.

При этом уплатить взносы на ОСМС можно через любой банк второго уровня, мобильные приложения банков, терминалы быстрой оплаты и через филиалы «Казпочты».

Также напомним, что вышеуказанный способ застраховаться в системе обязательного социального медицинского страхования не касается работающих граждан, с зарплат которых соответствующие взносы уже удерживаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1993702-skolko-kazahstantsev-zastrahovalos-v-sisteme-osms-ne-oplachivaya-dolg/