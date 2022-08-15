Онлайн-выплаты и стоимость обязательной страховки: что изменится в страховании Казахстана

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Отрасль страхования в Казахстане, вплоть до оформления страховых выплат, планируют полностью перевести в онлайн-режим. Также для некоторых казахстанцев могут снизить стоимость обязательной страховки. О нововведениях рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

12 июля этого года был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности".

В связи с этим глава Управления развития страхового рынка АРРФР Саги Ажибек рассказал об основных изменениях, которые стоит ждать казахстанцам.

Полный переход страхования в режим онлайн

Он отметил, что основная идея закона – дальнейшая цифровизация страховой отрасли, обеспечение возможности для населения получать полный спектр страховых услуг в режиме онлайн без посещения офисов страховых организаций.

"Уже сегодня мы можем дистанционно практически в один клик заключать договоры автострахования. Нам не нужно заполнять данные по автовладельцу и автомобилю, которые Единая страховая база данных может получить путем интеграции с государственными базами Министерства юстиции РК и Министерства внутренних дел РК.

Это существенно сокращает объем заполняемой клиентом информации в договоре автострахования", – рассказывает Саги Ажибек.

Закон предусматривает, что к 2024 году должен быть цифровизирован полный цикл оказания страховой услуги по договору обязательного автострахования – от момента заключения договора до получения страховой выплаты. Причем все процедуры должны быть максимально простыми и прозрачными.

При наступлении страхового случая клиент будет иметь возможность подать заявление для получения выплаты на сайте страховой компании без посещения офиса страховщика.

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Все этапы процесса урегулирования страхового случая, начиная с формирования пакета документов и заканчивая выплатой либо обжалованием решения страховщика, будут фиксироваться в Единой страховой базе данных.

С 2024 года также планируется введение так называемого "Европротокола", упрощающего получение автовладельцами страховых выплат за ущерб, причиненный их транспортным средствам в результате незначительных ДТП.

Такой порядок позволит оформить документы на получение страховой выплаты с помощью мобильного приложения без участия полиции и обращения в суд в случае отсутствия вреда жизни и здоровью участников ДТП и при сумме ущерба, не превышающей 100 МРП (чуть более 300 тысяч тенге в 2022 году).

В настоящее время в целях цифровизации всего процесса взаимодействия клиента и страховщика проводится интеграция между информационными системами страховых организаций и госорганов, дорабатывается функционал Единой страховой базы данных и разрабатывается мобильное приложение.

Защита прав потребителей страховых услуг

Большой блок поправок также посвящен вопросам защиты прав потребителей страховых услуг.

"Важным для страхователей нововведением, на которое стоит обратить внимание, является расширение перечня классов страхования, покрываемых гарантией Фонда гарантирования страховых выплат.

Гарантия фонда будет распространяться на все обязательные и социально значимые классы страхования, включая совместные пенсионные аннуитеты и страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы.

Если в настоящее время гарантия фонда охватывает только пять видов страхования, то после вступления закона в силу количество гарантированных видов страхования увеличится до десяти, то есть вдвое", – отмечает начальник управления.

Гарантия Фонда гарантирования страховых выплат означает, что в случае ликвидации страховой организации по обязательствам перед ее клиентами будет отвечать фонд.

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Многие клиенты страховых организаций, в особенности автовладельцы, также знают, что за защитой своих прав они могут обратиться к страховому омбудсмену, который занимается урегулированием взаимоотношений и внесудебным разрешением споров, возникающих между страховыми организациями и их клиентами.

С 2024 года вводится обязательное досудебное урегулирование страховым омбудсменом разногласий со страховой организацией до обращения клиента в суд с жалобой. Услуги омбудсмена при этом являются бесплатными для клиентов страховых компаний, а его решение обязательно к исполнению для страховщика.

Сам институт страхового омбудсмена также претерпит существенные изменения ввиду усиления его роли и значимости в решении споров между сторонами договора страхования. В частности, расширится его офис, в структуре которого появятся оценщики, юристы, технические специалисты, которые будут помогать более качественно и быстро рассматривать споры.

Снижение стоимости обязательной страховки

Много внимания в законе уделено вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (ОГПО), поскольку это обязательный и массовый класс страховки.

В настоящее время полисы по данному виду страхования выписываются с учетом страховых тарифов, законодательно установленных в 2007 году и не менявшихся с того времени. При этом было замечено, что показатели аварийности и убыточности значительно разнятся по регионам Казахстана.

С учетом этого закон устанавливает переход к системе гибкой тарификации, то есть тарифы будут ежегодно пересматриваться с учетом фактической убыточности регионов. Это приведет к тому, что в регионах, где наблюдается низкая убыточность, тарифы по обязательному автострахованию снизятся.

В целом принятые дополнения и изменения являются программой развития страховой отрасли на ближайшие три-четыре года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1983145-onlayn-vyplaty-i-stoimost-obyazatelnoy-strahovki-chto-izmenitsya-v-strahovanii-kazahstana/