Какие случаи покрывают обязательный и добровольный виды автострахования в Казахстане

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Казахстанские автолюбители помимо обязательной могут оформить добровольную страховку. Какие виды страховых случаев покрывает обязательное, и для чего нужно добровольное страхование, читайте в материале NUR.KZ.

Обязательное страхование

Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию рынка, у каждого автовладельца в Казахстане должен быть договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства (ОГПО ВТС).

Без такого договора за руль садиться запрещено.

Условия договора страхования одинаковы во всех страховых организациях и регулируются законом.

При дорожно-транспортном происшествии страховка покроет ущерб, нанесенный пострадавшим лицам. Но она не покрывает расходов установленного виновника ДТП. Тут уже необходим другой вид страхования - добровольный.

Таким образом, обязательное страхование автомобиля связно только с возмещением ущерба в результате ДТП и только пострадавшей стороне.

Добровольное страхование

Возмещение вреда, причиненного имуществу граждан, включая принадлежащий им автотранспорт, осуществляется только в рамках добровольных классов страхования.

Условия страхования, суммы и порядок получения страховых выплат определяются договорами страхования по соглашению сторон договора.

Автовладельцы могут помимо обязательной страховки приобрести добровольную, тем самым обезопасив себя от угона, хищения, повреждений на стоянке, от противоправных действий третьих лиц или стихийных бедствий.

Компенсация по добровольному виду страхования будет выплачена при наступлении страховых случаев, предусмотренных в договоре, при этом договор должен быть действующим.

Напомним, что количество казахстанцев, добровольно страхующих свое имущество, ежегодно увеличивается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1952323-kakie-sluchai-pokryvayut-obyazatelnyy-i-dobrovolnyy-vidy-avtostrahovaniya-v-kazahstane/