Кому жаловаться, если страховые компании нарушают права казахстанцев

Страховые компании осуществляют выплаты при наступлении страхового случая согласно условиям договора. Однако иногда могут возникнуть спорные ситуации между самой организацией и застрахованным лицом (страхователем). Подробнее о том, кто может помочь в решении спорных вопросов между сторонами, читайте в материале NUR.KZ.
Споры между страхователем (лицо, которое покупает полис) и страховщиком (страховая компания) могут возникнуть по различным причинам.
Для решения подобных случаев с 2007 года в Казахстане действует страховой омбудсман.
Это независимое в своей деятельности лицо, основной функцией которого является внесудебное разрешение споров между страховыми организациями и их клиентами.
Напомним, что при заключении договора о страховании важно тщательно изучить все предлагаемые условия и требования к оформлению страхового случая.
Сколько стоит и по каким вопросам можно обращаться
Для клиентов страховых компаний услуги страхового омбудсмана предоставляются безвозмездно, согласно сообщению Управления внешних коммункаций финансового регулятора Казахстана.
Наиболее частые обращения граждан связаны с вопросами обязательной страховки для автовладельцев (ОГПО).
Основные причины жалоб: недовольство размерами страховой выплаты, оценкой ущерба, причиненного транспортному средству, отказ в осуществлении выплаты и так далее.
Но казахстанцы могут обращаться и по другим вопросам, касающимся страховых компаний и их деятельности:
- страхование жизни;
- страхование имущества;
- накопительное страхование;
- КАСКО;
- туристическая страховка и так далее.
При этом следует помнить, что сумма требований, которые может рассматривать омбудсман, не может превышать 10 000 МРП или 30 630 000 тенге на 2022 год.
На что влияет страховой омбудсман
Решения, которые принимает страховой омбудсман по обращению казахстанцев, являются обязательными к исполнению для всех страховых компаний. То есть, они могут быть сопоставимы с заключениями суда или уполномоченных органов.
Конечно, при несогласии с вынесенным решением стороны могут его оспорить.
Однако, согласно данным сайта страхового омбудсмана, из 538 рассмотренных споров за 2021 год только 1 решение было отменено судом по заявлению одной из участвовавших сторон.
Казахстанцы, которые имеют претензии к страховым компаниям по заключенному между ними договору, могут обратиться к страховому омбудсмену через официальный сайт.
Ранее сообщалось, что количество граждан, страхующих свое имущество, растет в Казахстане. Это позволяет казахстанцам защитить свои интересы и избежать крупных финансовых затрат при наступлении несчастных случаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1952056-komu-zhalovatsya-esli-strahovye-kompanii-narushayut-prava-kazahstantsev/