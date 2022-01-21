Кому жаловаться, если страховые компании нарушают права казахстанцев

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Страховые компании осуществляют выплаты при наступлении страхового случая согласно условиям договора. Однако иногда могут возникнуть спорные ситуации между самой организацией и застрахованным лицом (страхователем). Подробнее о том, кто может помочь в решении спорных вопросов между сторонами, читайте в материале NUR.KZ.

Споры между страхователем (лицо, которое покупает полис) и страховщиком (страховая компания) могут возникнуть по различным причинам.

Для решения подобных случаев с 2007 года в Казахстане действует страховой омбудсман.

Это независимое в своей деятельности лицо, основной функцией которого является внесудебное разрешение споров между страховыми организациями и их клиентами.

Напомним, что при заключении договора о страховании важно тщательно изучить все предлагаемые условия и требования к оформлению страхового случая.

Сколько стоит и по каким вопросам можно обращаться

Для клиентов страховых компаний услуги страхового омбудсмана предоставляются безвозмездно, согласно сообщению Управления внешних коммункаций финансового регулятора Казахстана.

Наиболее частые обращения граждан связаны с вопросами обязательной страховки для автовладельцев (ОГПО).

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Основные причины жалоб: недовольство размерами страховой выплаты, оценкой ущерба, причиненного транспортному средству, отказ в осуществлении выплаты и так далее.

Но казахстанцы могут обращаться и по другим вопросам, касающимся страховых компаний и их деятельности:

При этом следует помнить, что сумма требований, которые может рассматривать омбудсман, не может превышать 10 000 МРП или 30 630 000 тенге на 2022 год.

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На что влияет страховой омбудсман

Решения, которые принимает страховой омбудсман по обращению казахстанцев, являются обязательными к исполнению для всех страховых компаний. То есть, они могут быть сопоставимы с заключениями суда или уполномоченных органов.

Конечно, при несогласии с вынесенным решением стороны могут его оспорить.

Однако, согласно данным сайта страхового омбудсмана, из 538 рассмотренных споров за 2021 год только 1 решение было отменено судом по заявлению одной из участвовавших сторон.

Казахстанцы, которые имеют претензии к страховым компаниям по заключенному между ними договору, могут обратиться к страховому омбудсмену через официальный сайт.

Ранее сообщалось, что количество граждан, страхующих свое имущество, растет в Казахстане. Это позволяет казахстанцам защитить свои интересы и избежать крупных финансовых затрат при наступлении несчастных случаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1952056-komu-zhalovatsya-esli-strahovye-kompanii-narushayut-prava-kazahstantsev/