Как КАСКО может оказаться дешевле, чем ОГПО

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Наличие автостраховки помогает защитить себя от лишних трат. О том, какой полис выбрать и когда более дорогая страховка может оказаться выгоднее, читайте в материале NUR.KZ.

При покупке автомобиля казахстанцы обязаны оформлять страховой полис.

Он называется обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОГПО) и по сути защищает не сам автомобиль, а ответственность водителя.

То есть, если водитель испортит чужое авто или имущество, то эта страховка покроет расходы за нанесенный ущерб. Но чинить собственную машину придется за свой счет.

В свою очередь КАСКО является добровольной защитой непосредственно автомобиля застрахованного лица. Об этом сообщает страховая компания "Евразия".

От чего защищает КАСКО

Выбирая страховой полис, можно отдельно указать страховые случаи – инциденты, за которые и будут выплачиваться деньги автовладельцу.

Например, если на машину упадет дерево или другая конструкция, то обычный ОГПО в этом случае ничего не покроет.

А КАСКО может включать этот и другие виды ущерба – автомобиль затопило, машина была похищена, поцарапана во дворе и так далее.

То есть, при попадании в ДТП владелец ОГПО не получит выплат, если стал виновником аварии.

А в случае добровольного страхования, выплаты будут выдаваться независимо от вины застрахованного.

Поэтому в итоге расходы на КАСКО могут окупиться при страховых случаях и покрыть затраты на ремонт машины. А без страховки казахстанцы рискуют потратить больше денег, чем стоимость полиса.

При этом следует помнить, что наличие дорогого полиса не освобождает от штрафов за отсутствие страховки.

Иллюстративное фото: Freepik / jcomp

"Преимущество КАСКО в том, что клиент самостоятельно выбирает нужные риски, и в зависимости от выбора меняется стоимость полиса.

За рубежом такой вид страхования автомобиля популярен, в Казахстане чаще всего полис по КАСКО приобретают при оформлении кредита на покупку автомобиля, поэтому выплаты здесь, как правило, крупные", – сообщают в СК "Евразия".

А при оформлении страховки важно изучить условия договора, чтобы не остаться в итоге без компенсационных выплат.

Как считают стоимость КАСКО

Стоимость страхового полиса КАСКО зависит от различных факторов, касающихся автомобиля и его владельца:

рыночная стоимость и тип транспортного средства,

ее марка, модель и год выпуска,

объем двигателя,

регион страхования,

период безаварийности,

возраст и стаж водителя,

количество одновременно застрахованных транспортных средств.

Иллюстративное фото: freepik.com: UGC

Обычно цена стандартной добровольной страховки варьируется в пределах 3-5% от стоимости автомобиля.

Например, за автомобиль с рыночной стоимостью в 5 млн тенге при тарифе КАСКО в 3,5% нужно будет платить 175 000 тенге в год.

Но цена может стать выше, если автомобиль является совсем новым и его ремонт обходится дороже, или если данная марка авто популярна среди угонщиков машин.

Также следует помнить о наличии франшизы – освобождение страховщика от возмещения определенной части убытков клиента. Она может быть указана в тексте договора.

Можно самостоятельно рассчитать стоимость полиса КАСКО, чтобы знать приблизительный уровень затрат на страхование.

И в случае аварии, ремонт машины (например, на сумму в 1,5 млн тенге) без наличия добровольного полиса ляжет на плечи автовладельца.

А при оформленном КАСКО расходы будут покрыты страховой компанией. При этом ущерб другому участнику движения будет оплачен за счет ОГПО.

Поэтому иногда увеличение расходов на КАСКО может стать выгоднее, чем экономия на оформлении страхования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/1944939-kak-kasko-mozhet-okazatsya-deshevle-chem-ogpo/