Цены вырастут, а профессионалы уедут: о рисках нового Налогового кодекса рассказали казахстанские эксперты

Бизнес озабочен вопросами исключения из упрощенного налогового режима некоторых видов деятельности с 2026 года. Предприниматели указывают на серьезные риски для населения, сообщает NUR.KZ.

Эксперты и бизнес считают, что из запретительного списка следует исключить сферы сельского хозяйства, образования, здравоохранения, ЖКХ и IT-сектора, чтобы избежать роста тарифов и оттока специалистов.

Представители МСБ призывают Министерство национальной экономики пересмотреть список, указывая на методологические ошибки и риск вытеснения добросовестных предпринимателей на общеустановленный налоговый режим.

Согласно сообщению Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" (НПП), было проведено заседание Комитета по развитию малого и среднего бизнеса (МБС) с участием представителей Мажилиса Парламента РК, отраслевых ассоциаций и предпринимателей МСБ.

В рамках заседания обсуждался проект постановления правительства, который утверждает перечень видов деятельности, для которых будет запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

"От того, какие именно виды деятельности окажутся в этом списке, напрямую зависит работа большого количества предпринимателей по всей стране. Проект опубликован 26 сентября, а срок его общественного обсуждения — до 16 октября текущего года", – отмечают в НПП.

Чем грозят нововведения

Упрощенный налоговый режим позволяет бизнесу снизить налоговую нагрузку. Но если тот или иной вид деятельности окажется вне списка допущенных к "упрощенке" отраслей, то им придется работать на общеустановленном режиме с сравнительно большими налогами.

А это в итоге может отразиться на потребителях – налоговые расходы будут перенесены на розничные цены.

Так, по мнению экспертов, список по-прежнему содержит виды деятельности, не соответствующие критериям крупного бизнеса и рискующие пострадать при переводе на общеустановленный режим – в него попали те виды деятельности, которые работают с розницей.

"Среди сфер, которые должны быть полностью исключены из запретительного списка по мнению экспертов и бизнеса, были названы:

Сельское хозяйство и переработка – мелкие производители заготовок, варений, колбас, работающие вне собственных земельных участков.

Образование и здравоохранение – дошкольное образование, школы, психологи и прочие услуги, где 100% клиентов – физические лица.

ЖКХ и управление домами – управляющие компании и ОСИ, которые по факту обслуживают население, но могут быть вынуждены перейти на общий режим, что приведет к росту тарифов для жильцов.

IT-сектор – фрилансеры и программисты, которые в случае ужесточения режима могут полностью перерегистрироваться в другие страны, снижая конкурентоспособность казахстанского бизнеса.

Особые опасения связаны с тем, что жесткие ограничения могут привести к оттоку высококвалифицированных специалистов", – отмечают в НПП.

Дополнительно было озвучено предложение оставить право выбора специального налогового режима (СНР) за предпринимателем, чьи клиенты – физические лица (B2C).

Это позволило бы решить проблему двойного налогообложения, возникающую, когда контрагент на общеустановленном режиме не может использовать налоговые вычеты за счет расходов, оплаченных бизнесу на "упрощенке".

Такой подход, по мнению бизнеса, не допустит удорожания услуг для конечного потребителя.

Другими словами, основной претензией бизнеса стала методологическая ошибка — использование Общего классификатора экономической деятельности (ОКЭД) как инструмента для введения запретов. Эксперты сходятся во мнении, что ОКЭД не способен провести четкую грань между крупным корпоративным бизнесом и мелкотоварным производством.

При этом представители МСБ просят Министерство национальной экономики пересмотреть список, подчеркивая, что его текущая форма основана на устаревших методах и угрожает выдавить тысячи добросовестных предпринимателей на общеустановленный режим.

А это грозит ростом потребительских цен для населения.

Напомним, ранее глава МНЭ рассказал, кому запрещено будет сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке.

Также вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что взбудораживший бизнесменов проект запретительного списка для упрощенки является неофициальным.

Дополнительно в НПП рассказали, какие будут действовать специальные налоговые режимы в рамках нового Налогового кодекса.

