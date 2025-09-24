"Неактуален": в Минфине высказались о гуляющем в Казнете перечне видов бизнеса с налоговой "упрощенкой"

Вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что взбудораживший бизнесменов проект запретительного списка для упрощенки является неофициальным, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Биржанова, в Казахстане обсуждают некий запретительный список в рамках нового Налогового кодекса, согласно которому представители определенных видов бизнеса не будут платить НДС в полном объеме. По его словам, список является "неофициальным".

"Министерство национальной экономики совместно с бизнес-сообществом обсуждает, какие виды деятельности необходимо исключить (для подачи декларации в упрощенном формате - прим. ред). Эта работа продолжается. Список, который попал в СМИ, не направлялся госорганами. Это неокончательный список. Он неактуален и недостоверен", - заявил Ержан Биржанов.

По его словам, в этом списке указано всего лишь 100 видов разрешенной деятельности.

"Поверьте, этот список намного шире, и в этом списке есть налогоплательщики, которым необходимо оказывать поддержку - это сельское хозяйство, это микро и малый бизнес. Это найдет свое подтверждение в данном документе. Его готовит Министерство национальной экономики, и в ближайшие дни он будет опубликован", - резюмировал вице-министр.

Ранее мы писали, что с 15 сентября вступила в силу норма, обязывающая банки передавать органам государственных доходов некоторые данные о банковских счетах казахстанцев. Подробности об этом читайте тут.

