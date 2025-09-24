jitsu gif
      "Кто до этого был в "упрощенке", в ней и останется": Жумангарин - о декларировании для бизнеса

      Опубликовано:

      Деньги лежат на планшете
      Декларирование. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Глава МНЭ на семинаре по разъяснению Налогового кодекса рассказал, кому запрещено будет сдавать налоговую декларацию в упрощенном порядке, передает корреспондент NUR.KZ.

      "В последнее время слишком много инсинуаций. Какие-то списки появились, хотя мы никакие списки не печатали, работа над ними активно продолжается с участием НПП. Я бы коротко остановился на принципах, которые мы будем исповедовать при принятии этого списка. Прежде всего, базовый принцип такой: кто до этого был в упрощенке, в ней и останется", - сказал он.

      В планах включить в этот перечень часть обрабатывающей промышленности. Речь идет о B2C.

      "Большая часть обрабатывающей промышленности будет все-таки в запретительном виде списка… Теперь что касается всей розничной торговли, за исключением торговли в больших форматах, в ОКЭДах она так и представлена, больше 2 тыс. кв метров - это большой бизнес.

      Дальше сельское, лесное хозяйство, аквакультура, здесь, в принципе, для сельского хозяйства у нас есть послабления - до 80% дисконт по НДС. Кроме того, для них есть режим, для крестьянских фермерских хозяйств единый земельный налог - 0,54%. Но в данном случае, поскольку сельское хозяйство в упрощенке было, пусть сами выбирают, какой режим для них более благоприятный. Не стали ничего делать, поэтому оставили.

      Если говорить дальше - креативка, культура, спорт. В разрешенных видах деятельности останутся. Техобслуживание, ремонт. Транспорт, складирование и почта - здесь мы, честно, будем делать градацию. Аренда недвижимости и транспорта - то же самое, градация, все будет зависеть от уровня бизнеса", - пояснил он.

      В "упрощенке", по его словам, останутся все бытовые услуги.

      "Услуги здравоохранения и соцуслуги тоже будут зависеть от вида деятельности. Частные кабинеты - это в упрощенном виде. Строительные работы - все будет зависеть от вида работы. Работы, связанные со штукатурными вещами, мы выделили в разрешенный вид деятельности, но сами понимаете, в налоговом кодексе норма о том, что те, кто работает в общеустановленном режиме, со спецрежимов на вычеты не смогут брать расходную часть. В строительном секторе будет особенно ярко выражено. Те, кто хочет работать с большими компаниями - им придется переходить на общеустановленный режим", - сказал глава МНЭ.

      Он же рассказал, кого эти нормы не коснутся.

      "Услуги по проживанию, кемпинги, гостиницы мы оставили. Общественное питание, рестораны, общепит оставили. Парикмахерские, салоны красоты, магазины у дома - их все это не коснется. По количеству получается, что порядка 1 млн 330 тысяч субъектов бизнеса будут в разрешенных видах деятельности, по видам деятельности порядка 318. Пока мы рассчитываем это, к концу недели на портале "Открытые НПА" разместим", - заверил он.

      Напомним, в Минфине высказались о гуляющем в Казнете перечне видов бизнеса с налоговой "упрощенкой" - вице-министр финансов Ержан Биржанов заявил, что взбудораживший бизнесменов проект запретительного списка для упрощенки является неофициальным.

      А на семинаре по разъяснению Налогового кодекса сегодня также сообщалось, что условия оплаты НДС за аренду квартир пересмотрят с 2026 года.

      Также стало известно, что в Казахстане будут по-новому учитывать скрытые доходы граждан.

