"Реальные доходы населения сократятся": эксперты выразили опасения из-за поправок в Налоговый кодекс

По словам экспертов, после вступления поправок в Налоговый кодекс страны, нагрузка возрастет как на предпринимателей, так и на рядовых граждан, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, эксперты предупреждают, что после вступления в силу Налогового кодекса некоторые меры могут привести к серьезному экономическому кризису. Например, по оценке экономиста Марата Каирленова, реальные доходы 90% населения сократятся в среднем на 14%.

При новой налоговой нагрузке расходы на еду, по прогнозам эксперта, могут вырасти до 60%.

"Уровень нерабочих кредитов, которые просрочены свыше 90 дней, доля таких кредитов вырастет до 18%. Для сравнения сейчас 3%. С 3-х до 18-ти мы понимаем, что это когда свыше 10%, считается индикатором банковского кризиса, соответственно, банки будут выдавать меньше кредитов", - считает эксперт.

Налоговые изменения затронут и реальный сектор. Производство может стать невыгодным, на рынок, на полках появится больше иностранных товаров. Важным изменением станет трансформация упрощенного режима налогообложения, которая выгодна далеко не всем.

"Когда мой конечный потребитель - компания на общеустановленном режиме, то есть такая средненькая компания, то им становится невыгодно со мной работать. Потому что они не смогут сделать вычет. То есть они выплатили миллион мне, вычета у них нет, и они не смогут сэкономить на своем налоге 200 тыс. тенге.

Конечно, такие компании скажут: "Дим переходи на общеустановленный режим". И, хочешь не хочешь, 300 тыс. компаний перейдут на общеустановленный режим", - заявил эксперт по налогам Дмитрий Казанцев.

Если раньше компании на упрощенке платили 3% с дохода, то теперь налоговая нагрузка может вырасти до 10%, а в отдельных случаях и до 20%, не считая обязательного НДС. Дополнительно бизнесу придется нести расходы на бухгалтерское сопровождение.

"Увеличатся расходы на бухгалтерию, квалифицированному который знает и умеет работать с НДС, брать его в зачет, перекрывать его и тому подобное", - считает бухгалтер Александра Томашевич.

Напомним, в конце прошлой недели президент РК Токаев подписал новый Налоговый кодекс (НК), который начнет действовать с 1 января 2026 года.

Ранее ее в правительстве рассказали, какие изменения жду казахстанских предпринимателей.

Также сообщалось о том, кто может не платить НДС и соцналог. А вице-премьер Серик Жумангарин высказался о "фишках" нового Налогового кодекса.

Кроме того, эксперты высказывались о других рисках из-за нового Налогового кодекса.

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