"Реальные доходы населения сократятся": эксперты выразили опасения из-за поправок в Налоговый кодекс

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы

      "Реальные доходы населения сократятся": эксперты выразили опасения из-за поправок в Налоговый кодекс

      Опубликовано:

      Налоги
      Налоги. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

      По словам экспертов, после вступления поправок в Налоговый кодекс страны, нагрузка возрастет как на предпринимателей, так и на рядовых граждан, сообщает 31 канал.

      По данным телеканала, эксперты предупреждают, что после вступления в силу Налогового кодекса некоторые меры могут привести к серьезному экономическому кризису. Например, по оценке экономиста Марата Каирленова, реальные доходы 90% населения сократятся в среднем на 14%.

      При новой налоговой нагрузке расходы на еду, по прогнозам эксперта, могут вырасти до 60%.

      "Уровень нерабочих кредитов, которые просрочены свыше 90 дней, доля таких кредитов вырастет до 18%. Для сравнения сейчас 3%. С 3-х до 18-ти мы понимаем, что это когда свыше 10%, считается индикатором банковского кризиса, соответственно, банки будут выдавать меньше кредитов", - считает эксперт.

      Налоговые изменения затронут и реальный сектор. Производство может стать невыгодным, на рынок, на полках появится больше иностранных товаров. Важным изменением станет трансформация упрощенного режима налогообложения, которая выгодна далеко не всем.

      "Когда мой конечный потребитель - компания на общеустановленном режиме, то есть такая средненькая компания, то им становится невыгодно со мной работать. Потому что они не смогут сделать вычет. То есть они выплатили миллион мне, вычета у них нет, и они не смогут сэкономить на своем налоге 200 тыс. тенге.

      Конечно, такие компании скажут: "Дим переходи на общеустановленный режим". И, хочешь не хочешь, 300 тыс. компаний перейдут на общеустановленный режим", - заявил эксперт по налогам Дмитрий Казанцев.

      Если раньше компании на упрощенке платили 3% с дохода, то теперь налоговая нагрузка может вырасти до 10%, а в отдельных случаях и до 20%, не считая обязательного НДС. Дополнительно бизнесу придется нести расходы на бухгалтерское сопровождение.

      "Увеличатся расходы на бухгалтерию, квалифицированному который знает и умеет работать с НДС, брать его в зачет, перекрывать его и тому подобное", - считает бухгалтер Александра Томашевич.

      Напомним, в конце прошлой недели президент РК Токаев подписал новый Налоговый кодекс (НК), который начнет действовать с 1 января 2026 года.

      Ранее ее в правительстве рассказали, какие изменения жду казахстанских предпринимателей.

      Также сообщалось о том, кто может не платить НДС и соцналог. А вице-премьер Серик Жумангарин высказался о "фишках" нового Налогового кодекса.

      Кроме того, эксперты высказывались о других рисках из-за нового Налогового кодекса.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.