Новый Налоговый кодекс: кто может не платить НДС и соцналог

В следующем году в Казахстане вступит в силу новый Налоговый кодекс. На площадке НПП "Атамекен" рассказали, какие будут действовать специальные налоговые режимы, передает NUR.KZ cо ссылкой на правительство.

В Telegram-канале правительства РК сообщили, что о специальных налоговых режимах рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев.

Он отметил, что в новом кодексе число специальных налоговых режимов (СНР) сокращено с семи до трех:

для самозанятых;

на основе упрощенной декларации;

для крестьянских или фермерских хозяйств.

"Специальный налоговый режим для самозанятых вправе применять физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не использующие труд работников и не осуществляющие виды деятельности, по которым разрешено применение данного режима. И те, чьи доходы за календарный месяц не превышают 300 МРП", - подчеркнул Ерлан Сагнаев.

При этом самозанятые освобождаются от индивидуального подоходного налога (ИПН) и платят только соцплатежи за себя в размере 4% от дохода.

Также в новом режиме упрощенной декларации сохраняется возможность не платить НДС и соцналог. Его вправе будут применять налогоплательщики, чей доход за календарный год не превышает 600 тыс. МРП (2,4 млрд тенге), без ограничения по численности наемных работников, и те, чей вид деятельности не включен в перечень запретительных видов.

Действующий СНР для крестьянских (фермерских) хозяйств сохранен.

"Единственно, в связи с упразднением единого земельного налога причитающийся подоходный налог в размере 0,5% с валового дохода крестьянские хозяйства будут оплачивать на КБК ИПН, как все другие предприниматели.

Кроме того, по земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Казахстана, базовые ставки земельного налога (платы за пользование земельными участками) увеличены с 20 до 40 раз", - отметил Ерлан Сагнаев.

Напомним, вчера президент Токаев подписал новый Налоговый кодекс, но действовать он начнет с 1 января 2026 года.

Затем вице-премьер Серик Жумангарин в кулуарах совещания по вопросам нового Налогового кодекса в Астане высказался о нововведениях.

До этого зимой премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

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