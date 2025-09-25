Когда начнут проверять мобильные переводы только в сумме выше 1 млн тенге в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Екатерина Сохарева
      Екатерина Сохарева
      Руководитель рубрики Финансы

      Когда начнут проверять мобильные переводы только в сумме выше 1 млн тенге в Казахстане

      Опубликовано:

      Смартфон и деньги
      Мобильный перевод. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Казахстане планируют проверять мобильные переводы, сумма которых составляет более 12 минимальных зарплат за три месяца. Когда начнет действовать этот критерий, узнали журналисты NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • В Казахстане планируют ввести новый критерий для проверки мобильных переводов: сумма более 1 млн тенге за 3 месяца от 100 и более разных отправителей.
      • Новый критерий начнет действовать с 1 января 2026 года вместе с новым Налоговым кодексом, как сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.
      • Цель проверок - выявление предпринимателей, использующих личные счета для ухода от налогов, при этом обычные пользователи, совершающие частные переводы, под проверки не попадут.

      Мобильные денежные переводы стали неотъемлемой частью повседневной жизни казахстанцев. Этот инструмент предназначен для частного использования, например, для перечисления денег родственникам и друзьям.

      Но на фоне отказа казахстанцев от наличных денег мобильные переводы на счет физического лица вместо оплаты банковскими картами начали использовать предприниматели, чтобы избежать уплаты налогов.

      Чтобы выявить таких предпринимателей, с 2023 года в Казахстане начали проверять денежные мобильные переводы, пришедшие на счет физического лица. Но не все, а только те, что имеют признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.

      Какие критерии для проверки сейчас

      Ежегодная проверка начинается с того, что банки второго уровня (БВУ) передают в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК (КГД МФ РК) индивидуальные идентификационные номера (ИИН) физических лиц, на счета которых поступали подозрительные переводы.

      На данный момент в предпринимательской деятельности подозревают физических лиц, на личные счета которых в течение каждого их трех месяцев подряд поступали переводы от ста и более разных отправителей.

      То есть проверка не должна коснуться, например, домохозяйку, которой переводят деньги все члены семьи. Это могут быть большие и частые переводы, но они, наверняка, будут не от ста разных лиц каждый месяц.

      То же самое касается председателей родительских комитетов в школе, так как в классе обычно не сто человек, а около 30. Проверки также могут избежать и активисты компаний, которые, например, собирают деньги на поздравления коллег.

      То есть в большинстве случаев, когда мобильные переводы, даже самые частые, носят частный характер, они не подпадают под вышеописанные критерии. А переводы, поступившие от ста и более совершенно разных лиц в течение каждого из трех месяцев подряд, явно говорят о предпринимательской деятельности.

      В любом случае сотрудники КГД МФ РК будут разбираться в каждой ситуации. И, если даже подозрительные переводы в результате проверки действительно окажутся частными, то налогами они облагаться не будут.

      Мужчина держит в руках два смартфона
      Смартфоны. Иллюстративное фото: Arman Zhenikeyev/Getty Images

      При этом отметим, что в ближайшем будущем физические лица, часто принимающие мобильные переводы на свои счета, не предназначенные для осуществления предпринимательской деятельности, будут подпадать под такие проверки намного реже.

      Какие критерии для проверки появятся

      Напомним, что в признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности хотят добавить еще один критерий – общую сумму переводов, которая превышает 12 минимальных заработных плат (МЗП), или 1 млн тенге.

      Получается, что проверять будут мобильные переводы, поступившие на личный счет физического лица от ста и более разных лиц в течение каждого из трех месяцев подряд, сумма которых равна более 1 млн тенге.

      Как нам объяснили в КГД МФ РК, это обусловлено тем, что в соответствии с Предпринимательским кодексом РК обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица, имеющие годовой доход в размере, превышающем 12 МЗП.

      Также они отметили, что предлагаемый критерий проверки мобильных переводов начнет действовать с 1 января 2026 года вместе с новым Налоговым кодексом. До конца текущего года остаются только старые признаки.

      Обновленный список критериев указан в проекте приказа Министра финансов РК "Об утверждении форм предоставления органу государственных доходов банковскими организациями сведений о наличии банковских счетов и их номерах, остатках и движении денег на этих счетах", который сейчас обсуждается на портале "Открытые НПА".

      Таким образом, критерии, по которым мобильные переводы относят к доходу от осуществления предпринимательской деятельности, зачастую не касаются граждан, активно использующих этот инструмент в личных целях. А со следующего года проверке могут подвергнуться еще меньше физлиц.

      Также отметим, что под признаки осуществления предпринимательской деятельности не подпадают и казахстанцы, часто отправляющие мобильные переводы.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.