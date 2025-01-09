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Всеобщее декларирование в Казахстане: что делать, если забыл указать какие-то активы

Опубликовано:

Казахстанец заполняет декларацию
Декларация об активах и обязательствах. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова на брифинге в ведомстве рассказала, как можно исправить ошибку в декларации, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если мы выявим нарушение какое-то, ему будет направлено уведомление. Но сам вдруг кто-то что-то забыл. У нас зачастую бывают такие случаи, что люди забывают свои наличные деньги указывать, а потом вспоминают об этом и представляют дополнительную декларацию, где указывают, что они там под матрасом забыли миллион тенге", - сказала Дина Кусаинова.

По ее словам, в этом случае можно предоставить дополнительную декларацию.

"Дополнительную декларацию никто не отменял, вы можете ее представить и дополнить свою декларацию. В течение срока исковой давности - три года", - заверила спикер.

Напомним, в 2025 году некоторым казахстанцам все равно придется подавать декларации. Чтобы в будущем не было проблем, нужно отразить имущество и активы правильно. Как это сделать, читайте здесь.

Определив имущество, которое необходимо будет отобразить, казахстанцам станет легче заполнить свои "входные" декларации об активах и обязательствах по форме 250 без ошибок. Сдать их нужно будет до 15 сентября 2025 года включительно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2209887-vseobshchee-deklarirovanie-v-kazahstane-chto-delat-esli-zabyl-ukazat-kakie-to-aktivy/

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