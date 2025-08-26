Осталось три недели: что казахстанцам нужно указать в декларации 250

15 сентября наступает крайний срок подачи входной налоговой декларации. У физлиц обязательство по ее сдаче возникает в случае владения некоторыми видами имущества. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Казахстанцам необходимо подать "входную налоговую декларацию" (форма 250.00) до 15 сентября 2025 года, чтобы отчитаться о наличии определенного имущества и активов на конец 2024 года.

В декларации следует указать как зарубежное, так и отечественное имущество, включая недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги, доли участия и другие активы.

По мнению налогового эксперта, рекомендуется добровольно задекларировать крупные суммы наличных денег и дорогостоящие покупки на сумму свыше 3,69 млн тенге, чтобы избежать потенциальных проблем с налоговой в будущем.

Налоговая форма 250 или "входная налоговая декларация" – это налоговая форма, которую необходимо предоставить всего один раз для обозначения наличия определенного имущества и активов.

То есть она позволяет казахстанцам сделать "прозрачными" себя перед налоговой – рассказать, чем граждане владели на конец отчетного года. При этом уплата каких-либо налогов по этой декларации не требуется.

В 2024 году физлиц освободили от участия во всеобщем декларировании в Казахстане. Однако при определенных условиях они все же обязаны будут отчитаться перед налоговыми органами до 15 сентября.

Разберем подробнее, что нужно будет указать в декларации.

Что точно нужно отразить в форме 250

При заполнении декларации важно уделить внимание не только наличию зарубежного имущества и активов на 31 декабря 2024 года, но и тем, что находятся в Казахстане.

Так, под терминами "имущество и активы", которые указываются в форме 250.00, следует понимать следующее (статья 631 Налогового кодекса):

Что надо отразить в декларации 250.00 по состоянию на 31 декабря 2024 года • деньги на иностранных брокерских счета; • криптовалюту, акции и прочие ценные бумаги как на зарубежных фондовых биржах, так и отечественных, а также инвестиционное золото; • заграничная недвижимость (квартиры, земельные участки и доли, дома) и имущество (морской и земной транспорт, спецтехника и даже прицепы); • долю участия в иностранном юридическом лице, а также долевом жилищном строительстве как за границей, так и в Казахстане; • деньги за пределами Казахстана на банковских счетах (депозиты, карты) в размере свыше 1 000 МРП (3 692 000 тенге по итогам 2024 года); • наличные деньги на сумму не превышающей 10 000 МРП (36 920 000 тенге) в любой валюте за границей или в Казахстане; • авторское право или объекты интеллектуальной собственности в Казахстане и за рубежом; • подтвержденная документами задолженность (своя перед кем-то или если кто-то должен казахстанцам) внутри и за пределами Казахстана, за исключением кредитов в банках и микрофинансовых организациях; • прочее имущество, которое прошло оценку и стоит свыше 1 000 МРП (3 692 000 тенге).

Таким образом, казахстанцы, которые имеют обязательство по сдаче декларации 250, должны отразить в ней все то, чем владели на 31 декабря 2024 года. При этом сдать налоговую форму нужно до 15 сентября 2025 года.

Также, согласно мнению налогового эксперта, следует добровольно сдать входную форму при обладании крупной суммой наличных денег в любой валюте, или если совершались дорогостоящие покупки, а также имелось прочее ценное имущество на сумму свыше 1 000 МРП (3,69 млн тенге) – их также надо указать.

Это может помочь в будущем избежать "писем счастья" от налоговой.

Заполнить и сдать декларацию в электронной форме можно в Кабинете налогоплательщика (cabinet.kgd.gov.kz), либо в мобильных приложениях БВУ, eGov Mobile или e-Salyq Azamat.

Ранее мы рассказывали, что делать, если забыли что-то указать при подаче декларации.

Также мы объясняли, нужно ли подавать декларацию, если купили казахстанские акции.

Дополнительно сообщалось, когда казахстанцы смогут увидеть декларации о доходах чиновников.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.