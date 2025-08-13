Когда казахстанцы смогут увидеть декларации о доходах чиновников

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на вопрос, когда и где казахстанцы смогут увидеть декларации о доходах госслужащих, передает NUR.KZ.

На пресс-конференции в кабмине журналист задала вопрос о том, где и когда жители страны смогут увидеть декларации чиновников. В ответ министр финансов Мади Такиев заявил, что декларация предоставляется до 15 сентября, публикация будет до конца года.

"Публикуется информация по тем объектам, которые были реализованы в прошлом году. То есть, декларация за прошлый год, если были движения по объектам в прошлом году, то это указывается в декларации. В декларации не указываются заработные платы, так как мы, Минфин, видим эту сумму. Декларация только указывает движение", - ответил Такиев.

Журналист уточнила, смогут ли журналисты узнать, сколько получают чиновники. Ей ответил Серик Жумангарин.

"Я думаю, уже давно все знаете, сколько мы получаем. Вам же на эти вопросы отвечали много раз. Я консультировался с руководителем аппарата министерства - кадровые службы министерства будут печатать декларации политических, государственных служащих. Все, что мы купили в прошлом году, включая имущество, ценные бумаги и так далее - это будет отражено, и плюс источники финансирования.

Это будет в открытой печати либо на сайте министерства. На сайте каждого министерства будет это опубликовано. Поэтому у вас достаточно интересный конец года будет", - пообещал Жумангарин.

Ранее мы писали, что программа всеобщего налогового декларирования вводилась в Казахстане с целью борьбы с теневой экономикой и незаконными активами. Она включала в себя четыре этапа, а последний из них должен был охватить всех физических лиц. Однако его было решено отменить в 2024 году - то есть физлиц освободят от сдачи деклараций, кроме определенных случаев.

Также сообщалось, почему некоторым физлицам придется сдавать декларацию о доходах в Казахстане.

Добавим, что с 2025 года в Казахстане упразднили форму декларации 240 по ИПН. Вместо нее граждане должны сдать отчетность, которую внедрили в рамках всеобщего декларирования.

А в декабре прошлого года Министерство финансов РК уточнило, кто из казахстанцев освобождается от сдачи деклараций в 2025 году, а кто по-прежнему будет обязан пройти декларирование.

