"100% прозрачность": строительство дорог в Казахстане будут финансировать только через цифровой тенге

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что строительство дорог в Казахстане будут финансировать только через цифровой тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Сообщается, что в Казахстане реализацию всех проектов в автодорожной отрасли будут осуществлять через программу "Цифровой тенге". Об этом заявил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве.

Отвечая на вопрос о борьбе с нецелевым использованием средств и коррупцией, Нурлан Сауранбаев сообщил, что на железной дороге реализация крупных проектов переведена на цифровой тенге и весь процесс финансирования регулирует Национальный банк. Это обеспечивает поступление средств только по назначению.

"Что касается автодорог, мы по двум проектам в Павлодаре и Атырау уже такой пилот начали. Уже почувствовали разницу по ценам. Мы все проекты по автодорогам будем реализовывать через цифровой тенге. Благодаря прослеживаемости деньги не смогут уйти не по назначению", - подчеркнул министр.

Спикер пояснил, что благодаря этой системе весь процесс перечисления средств прозрачен и прослеживаем. Совместно с Комитетом государственных доходов все это будет контролироваться.

"Цифровой тенге" - это большая программа. Пилотная программа запущена, у премьер-министра состоялось соответствующее совещание. Он дал поручение, по Дорожной карте сроки обозначены. Мы ставим такое условие, что строительство должно осуществляться через цифровой тенге. Это стопроцентная прозрачность, без возможности оплатить куда-то", - отметил Нурлан Сауранбаев.

Напомним, еще в прошлом году сообщалось, что качество автомобильных дорог остается неудовлетворительным несмотря на миллиардные вложения - и для борьбы с этим планируют использовать цифровой тенге.

Добавим, цифровой тенге - это не просто электронные деньги, а средство для контроля и прозрачного использования госбюджета. Полноценное введение цифрового тенге намечено на декабрь 2025 года.

