"Въезд будет платным": Алматы хотят поделить на зоны с низким уровнем выбросов

В акимате Алматы рассказали подробности проекта, согласно которому в мегаполисе планируют создать зону с низким уровнем выбросов. Ее планируют сделать платной, передает NUR.KZ.

На прошлой неделе редакция NUR.KZ сообщала, что в Алматы могут ввести новые экологические требования для транспорта, организаций и даже праздничных мероприятий.

Тогда отмечалось, что в Алматы хотят организовать зону с низким уровнем выбросов, въезд в которую будет платным. Размер платы за доступ будет зависеть от экологического класса автотранспортного средства. Собранные средства собираются направить на экологические программы и развитие общественного транспорта. Льготы предусмотрены для спецтехники и местных жителей при соблюдении техтребований.

На портале "Открытые НПА" продолжается активное обсуждение проекта, казахстанцы задают уточняющие вопросы по данной инициативе.

"Главный вопрос: какой или какие квадраты планируется сделать платными? Зонирование какое?" - спросил казахстанец Сергей Абрамов.

В акимате ответили, что город не будут делить на "платные квадраты".

"В Алматы не планируется делить территорию на отдельные "платные квадраты" - зона пониженных выбросов охватит весь город. Это обусловлено котловинным рельефом: выбросы из любой точки распространяются по всей территории, поэтому условия будут едиными. Low Emission Zone (зона низких выбросов - прим. ред.) вводится для защиты права горожан на чистый воздух и не ограничивает передвижение, а меняет его условия.

Внедрение будет поэтапным: сначала пилот с нулевой ставкой и регистрацией в системе "Чистый город", затем - расширение зоны и установление платы по экологическому классу автомобиля. Решения о границах этапов будут приниматься по результатам мониторинга воздуха и трафика, с публикацией карт и параметров заранее", - разъяснили в акимате.

Напомним, в проекте также указан ряд других предлагаемых мер.

при фиксации повышенного уровня загрязнения атмосферного воздуха переводить школы на дистанционное обучение и запрещать уличные мероприятия для детей;

развитие электротранспорта и общественного транспорта, выкуп старых авто низкого экологического класса, ограничения на прогрев двигателей;

установка на объектах III категории, к которым относятся общепит, бани, сауны и стройплощадки систем очистки выбросов и контроль за загрязнениями.

Напомним, недавно в Алматы река Каргалы окрасилась в зеленый цвет. Позже стали известны результаты обследования. О них сообщили в Управлении экологии и окружающей среды.

До этого премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов назвал главных загрязнителей воздуха.

А в начале года в Алматы рассказали, как планируется улучшать экологическую ситуацию в городе. Так, на ТЭЦ-2 установили инновационную систему, которая поможет контролировать выбросы.

