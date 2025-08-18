Сколько владельцев авто получат скидку в 50% на транспортный налог в Казахстане

Налоговые скидки для старых автомобилей окончательно утвердили в Казахстане. На текущий момент на них могут рассчитывать владельцы почти 4 млн автомобилей. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Новый налоговый кодекс в Казахстане начнет действовать уже со следующего года. В рамках него предусмотрены льготы для владельцев автомобилей – поправочные коэффициенты, которые "привязаны" к возрасту машины и уменьшают налог на транспорт.

Коэффициенты в 2026 году будут следующими:

если машине от 10 до 20 лет – 0,7 (то есть 30% скидка);

(то есть 30% скидка); если машине больше 20 лет – 0,5 (50% скидка).

Сколько машин получат скидку

Согласно данным Бюро национальной статистики, на текущий момент по дорогам страны разъезжает 5,7 млн легковых автомобилей, из которых почти 1,4 млн – старше 10 лет, а еще около 2,4 млн – старше 20 лет.

Таким образом, скидки получат владельцы почти 4 млн "старых" автомобилей. То есть поправочные коэффициенты будут применены к большей части автопарка страны.

Между тем отметим, что новым налоговым кодексом также предусмотрена отмена повышенного налога для владельцев машин с большими объемами двигателей, которые были ввезены в Казахстан после 2013 года.

Всего в стране насчитывается более 965 тыс. авто, которые попадают в категорию с двигателями объемом 4 и более литров. Не все из них были завезены после 2013 года, однако факт заключается в том, что часть владельцев таких транспортных средств со следующего года будет платить гораздо меньше.

Ранее уже уточнялось, что налоговая льгота для автомобилистов может сильно сократить денежные поступления в бюджет страны.

