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    Финансы

      "На 20 процентов меньше налогов": какие изменения жду казахстанских предпринимателей

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Мужчина держит деньги
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

      С введением нового Налогового кодекса в Казахстане изменятся подходы в налоговом администрировании - его упростят, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

      В Telegram-канале правительства РК сообщили, что новый Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования:

      • на 30% меньше отчетности, на 20% меньше налогов;
      • оптимизация налоговых льгот и сборов;
      • новые подходы к налоговому администрированию.

      "На сегодня, если все меры принудительного взыскания налоговой задолженности применяются с порога 6 МРП, то в новом Налоговом кодексе применение мер зависит от размера задолженности. Важным моментом является то, что вся деятельность бизнеса не будет блокироваться из-за незначительных сумм задолженности. Если она составляет сумму до 20 МРП, то будет направлено лишь извещение о наличии налоговой задолженности", - рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев.

      Он также сообщил, что если сумма составит от 20 до 45 МРП, то уже будет направлено уведомление, а в случае непогашения будут приостановлены расходные операции по банковским счетам и выставлены инкассовые распоряжения.

      "Если сумма задолженности более 45 МРП, то дополнительно будет описываться имущество для выставления на торги, а также проводиться работа по взысканию задолженности за счет дебиторов должника", - заключил Ерлан Сагнаев.

      Напомним, вчера президент Токаев подписал новый Налоговый кодекс, но действовать он начнет с 1 января 2026 года.

      Затем вице-премьер Серик Жумангарин в кулуарах совещания по вопросам нового Налогового кодекса в Астане высказался о нововведениях.

      Также о том, какие специальные налоговые режимы со следующего года будут действовать в Казахстане рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Ерлан Сагнаев.

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