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Кому придется платить деньги за регистрацию смартфона в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина держит смартфон и деньги
Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

Новые правила ввоза смартфонов в Казахстан требуют оплаты услуги верификации в размере 1 МРП. Однако данная процедура оказалась платной не для всех. Кого именно это затронет, узнайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • С марта 2025 года в Казахстане вводятся новые правила ввоза смартфонов, требующие их регистрации. Юридические лица, импортирующие устройства, должны будут платить за каждое по 1 МРП (3 932 тенге).
  • Министр цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что нововведения не должны привести к повышению стоимости смартфонов, а наоборот, увеличат доходы официальных игроков рынка и помогут вывести импорт из "серой" зоны.
  • Физические лица могут бесплатно верифицировать свои устройства до 25 июня через портал "Информационная система мониторинга и идентификации абонентских устройств", заполнив необходимую форму и указав IMEI-номера смартфонов.

В марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Это нужно для выявления незаконно ввозимых устройств: например, украденных в другой стране (обычно в них используются дублирующие IMEI-коды).

И если смартфон окажется в сером списке, то физлицам необходимо будет верифицировать его до 25 июня. Для импортеров срок бесплатной верификации остался прежним и уже истек – 25 мая.

Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал. Это позволит обеспечить прозрачность рынка – эти IMEI будут официально зарегистрированы в стране.

При этом процедура верификации оказалась бесплатной, но не для всех.

Кто и сколько платит

Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), объяснил в кулуарах Astana International forum, что с введением новых правил платная верификация полагается для именно юридических лиц, импортирующих смартфоны.

Так, с 25 мая они должны будут заплатить за каждое устройство по 1 МРП, что равно 3 932 тенге на 2025 год. А для физлиц эта процедура проводится бесплатно.

Смартфон в руках
Уведомление о предупреждении. Иллюстративное фото: fadfebrian/Getty Images

Как пройти верификацию физлицам

Казахстанцам, которые купили смартфон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, есть возможность верифицировать его до 25 июня до двух устройств.

Для этого нужно зайти на портал "Информационная система мониторинга и идентификации абонентских устройств".

На главной странице необходимо указать свой ИИН и далее через ЭЦП зарегистрироваться и подписать пользовательское соглашение. Это позволит перейти в личный кабинет пользователя.

Затем слева выбрать "Создать заявку" – "Верификация устройств".

Услуга верификации
Страница верификации смартфона. Снимок экрана: Информационная система мониторинга и идентификации абонентских устройств

В открывшемся окне заполняются необходимые данные: тип заявки, бренд смартфона, модель, серийный и IMEI-номера (их может быть два, а узнать коды можно при наборе комбинации *#06#).

Затем нужно лишь подписать заявку и ожидать результата, который отобразится в разделе "Мои заявки"–"Верификация устройств".

Здесь также можно проверить смартфон перед покупкой через его IMEI-код.

Как эти нормы отразятся на ценах

Ранее Жаслан Мадиев прокомментировал опасения граждан по поводу роста стоимости смартфонов на фоне данных нововведений.

"Не думаю, что эта реформа приведет к повышению стоимости (на смартфоны – прим. ред.), потому что для официальных игроков это повышение их доходов. Потому что мобильные аппараты будут завозиться официально в "белую".

Мы проанализировали рыночную ситуацию – до введения этой реформы 75% мобильных аппаратов завозили в "серую", это более 100 млрд тенге, недополученных в бюджет страны.

То есть мы считаем, что это надо исправлять. Нет никакой монополии на это", – отметил министр.

Дополнительно в Минцифры объяснили, как будут выявлять нелегальные устройства.

Также мы рассказывали, сколько денег потратили казахстанцы на покупку смартфонов в Интернете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2250588-komu-pridetsya-platit-dengi-za-registraciyu-smartfona-v-kazahstane/