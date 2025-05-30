Кому придется платить деньги за регистрацию смартфона в Казахстане

Новые правила ввоза смартфонов в Казахстан требуют оплаты услуги верификации в размере 1 МРП. Однако данная процедура оказалась платной не для всех. Кого именно это затронет, узнайте на NUR.KZ.
- С марта 2025 года в Казахстане вводятся новые правила ввоза смартфонов, требующие их регистрации. Юридические лица, импортирующие устройства, должны будут платить за каждое по 1 МРП (3 932 тенге).
- Министр цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что нововведения не должны привести к повышению стоимости смартфонов, а наоборот, увеличат доходы официальных игроков рынка и помогут вывести импорт из "серой" зоны.
- Физические лица могут бесплатно верифицировать свои устройства до 25 июня через портал "Информационная система мониторинга и идентификации абонентских устройств", заполнив необходимую форму и указав IMEI-номера смартфонов.
В марте текущего года в Казахстане начали вести белый, серый и черный списки мобильных телефонов. Это нужно для выявления незаконно ввозимых устройств: например, украденных в другой стране (обычно в них используются дублирующие IMEI-коды).
И если смартфон окажется в сером списке, то физлицам необходимо будет верифицировать его до 25 июня. Для импортеров срок бесплатной верификации остался прежним и уже истек – 25 мая.
Это время было дано для того, чтобы официальные представители, разного рода ИП внесли информацию о ввезенных телефонах в портал. Это позволит обеспечить прозрачность рынка – эти IMEI будут официально зарегистрированы в стране.
При этом процедура верификации оказалась бесплатной, но не для всех.
Кто и сколько платит
Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), объяснил в кулуарах Astana International forum, что с введением новых правил платная верификация полагается для именно юридических лиц, импортирующих смартфоны.
Так, с 25 мая они должны будут заплатить за каждое устройство по 1 МРП, что равно 3 932 тенге на 2025 год. А для физлиц эта процедура проводится бесплатно.
Как пройти верификацию физлицам
Казахстанцам, которые купили смартфон, например, в апреле или феврале, но не успели его включить, есть возможность верифицировать его до 25 июня до двух устройств.
Для этого нужно зайти на портал "Информационная система мониторинга и идентификации абонентских устройств".
На главной странице необходимо указать свой ИИН и далее через ЭЦП зарегистрироваться и подписать пользовательское соглашение. Это позволит перейти в личный кабинет пользователя.
Затем слева выбрать "Создать заявку" – "Верификация устройств".
В открывшемся окне заполняются необходимые данные: тип заявки, бренд смартфона, модель, серийный и IMEI-номера (их может быть два, а узнать коды можно при наборе комбинации *#06#).
Затем нужно лишь подписать заявку и ожидать результата, который отобразится в разделе "Мои заявки"–"Верификация устройств".
Здесь также можно проверить смартфон перед покупкой через его IMEI-код.
Как эти нормы отразятся на ценах
Ранее Жаслан Мадиев прокомментировал опасения граждан по поводу роста стоимости смартфонов на фоне данных нововведений.
"Не думаю, что эта реформа приведет к повышению стоимости (на смартфоны – прим. ред.), потому что для официальных игроков это повышение их доходов. Потому что мобильные аппараты будут завозиться официально в "белую".
Мы проанализировали рыночную ситуацию – до введения этой реформы 75% мобильных аппаратов завозили в "серую", это более 100 млрд тенге, недополученных в бюджет страны.
То есть мы считаем, что это надо исправлять. Нет никакой монополии на это", – отметил министр.
Дополнительно в Минцифры объяснили, как будут выявлять нелегальные устройства.
Также мы рассказывали, сколько денег потратили казахстанцы на покупку смартфонов в Интернете.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2250588-komu-pridetsya-platit-dengi-za-registraciyu-smartfona-v-kazahstane/