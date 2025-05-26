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Сколько денег потратили на покупки в Интернете казахстанцы

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Женщина делает покупки в интернете
Покупки в интернете. Иллюстративное фото: jayk7 / Getty Images

За год казахстанцы потратили в интернет-магазинах почти 3,2 трлн тенге. Чаще всего население покупало смартфоны, гаджеты и бытовую технику. На что и сколько денег тратят онлайн, читайте на NUR.KZ.

Онлайн-торговля стремительно развивается в Казахстане. С каждым годом все больше людей отдают предпочтения покупкам в Интернете.

Согласно данным Бюро национальной статистики, если еще в 2021 году на электронную коммерцию приходилось лишь 3,6% от общего объема розничной торговли, то в 2024 году этот показатель вырос до 14,1%.

За прошлый год казахстанцы потратили в онлайн-магазинах почти 3,2 трлн тенге. Порядка 2,7 трлн тенге пришлось на маркетплейсы (платформы со множеством продавцов), а остальные 476,5 млрд – на собственные интернет-магазины компаний.

Что чаще всего покупают казахстанцы на маркетплейсах

Чаще всего граждане предпочитают приобретать на маркетплейсах телефоны и гаджеты. На них население за год потратило 735,1 млрд тенге. Также в топ-3 попала бытовая техника (355,6 млрд тенге) и одежда, обувь и спорттовары (277,4 млрд тенге).

Также казахстанцы активно покупают на маркетплейсах ноутбуки, компьютеры и прочие товары вроде программного обеспечения или периферийных устройств. На эти товары граждане за год потратили 152,2 млрд тенге. Примерно столько же денег у них ушло на товары для дома и сада.

На автотовары жители Казахстана потратили 151,6 млрд тенге, а на мебель – 127,8 млрд тенге. Порядка 111,4 млрд тенге – на онлайн-покупки продуктов питания и еще 106,6 млрд – на парфюмерию и косметику. На телевизоры, фото/аудио/видеотехнику – 100,7 млрд тенге.

Топ-10 популярных категорий товаров, которые покупают казахстанцев на маркетплейсах
Что покупают казахстанцы на маркетплейсах. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что касается отдельных интернет-магазинов, то чаще всего казахстанцы заказывали на них косметику и парфюмерию – 22,4% покупок. Следом шла бытовая техника (13,4%) и покупки в аптеках (11,8%). На телефоны и гаджеты пришлось лишь 10,1%, на ювелирные изделия – 8,7%, а на продукты питания – 8,3%.

Примечательно, что, несмотря на большую долю маркетплейсов, в среднем казахстанцы приобретали на них более дешевые товары. Средний чек для розничных товаров здесь составил всего 17 572 тенге, а при оплате услуг – 3 274 тенге.

Для сравнения: на отдельных интернет-магазинах в среднем на одну покупку приходилось 39 179 тенге, а при заказе услуги – 15 243 тенге.

При этом в Казахстане развиваются не только маркетплейсы, но и в целом сфера безналичных транзакций. О том, сколько денег приходится на "безнал" мы рассказывали в нашем материале.

Отметим, что на фоне развития электронной коммерции в Казахстане наблюдается постепенное сокращение количества традиционных рынков и базаров. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Также важно учесть, что онлайн-сервисы не только зарабатывают на казахстанцах, но и активно платят налоги в бюджет страны. Например, за весь 2024 год крупные иностранные компании, в том числе и те, что сосредоточены на онлайн-коммерции, уплатили налоги на 35 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/rating/2248782-skolko-deneg-potratili-na-pokupki-v-internete-kazahstancy/