Когда большинство казахстанцев смогут получить скидку на транспортный налог

В новом Налоговом кодексе РК хотят добавить налоговую скидку для старых автомобилей, которая может начать действовать с 2026 года. Под нее попадает более 3,5 млн машин. Подробности читайте на NUR.KZ.

Новая версия Налогового кодекса РК должна вступить в силу с 1 января 2026 года – сейчас она уже была одобрена мажилисом и находится на рассмотрении сената парламента Казахстана.

Одним из нововведений могут стать поправочные коэффициенты, которые должны будут снижать ставку транспортного налога для старых автомобилей:

если машине от 10 до 20 лет – 0,7 (то есть 30% скидка);

(то есть скидка); если машине больше 20 лет – 0,5 (50% скидка).

Если кодекс будет принят, а коэффициенты останутся, большинство казахстанцев сможет получить налоговую скидку уже в 2026 году.

Почему скидку получит "большинство"

Согласно данным Бюро национальной статистики по состоянию на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано 6 175 955 транспортных средств, из которых 5 340 301 являются легковыми автомобилями.

Из общего числа "легковушек" только 350 729 являются "новыми". Под скидочный коэффициент попадет большая часть легковых машин:

владельцы 1 270 746 машин старше 10 лет могут получить скидку в 30% ;

машин старше 10 лет могут получить ; владельцы 2 266 099 машин старше 20 лет могут получить скидку в 50%.

То есть на текущий момент на дорогах страны чаще всего разъезжают именно старые машины, которые попадают под "скидочные" коэффициенты, а значит они затронут большинство автовладельцев.

Примечательно, что и сейчас казахстанцы чаще всего ставят на учет именно старые автомобили, а не новые, купленные в салонах.

Например, в апреле 2025 года в стране зарегистрировали 184 682 машины, из которых на "старые легковушки" пришлось 94 727, а на относительно новые – лишь 13 088.

Учитывая это, можно предположить, что к 2026 году, когда ожидается принятие нового Налогового кодекса РК, машин, попадающих под поправочные коэффициенты, станет больше.

Также стоит учесть, что из нового Нового налогового кодекса хотят убрать пункт с повышенным налогом для машин с большими объемами двигателей, которые были ввезены в Казахстан после 2013 года.

Отметим, что налоговая льгота для автомобилистов может сильно сократить денежные поступления в бюджет страны, который, вероятно, недополучит миллиарды тенге.

Напомним, что в рамках проекта нового кодекса также хотят изменить тарифную сетку для VIP-номеров на авто. Если поправки примут, то казахстанцы смогут свободно составлять свои комбинации на автомобильные номера.