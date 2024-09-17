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Сколько автомобилей попадает под налоговую скидку в Казахстане

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Игрушечная машина стоят рядом с банкой монет
Авто и деньги. Иллюстративное фото: Codrut Evelina / 500px / Getty Images

В новую версию Налогового кодекса РК хотят добавить "скидочный" коэффициент для старых автомобилей. На текущий момент под него попадает большая часть транспортных средств. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане разрабатывают новый Налоговый кодекс. В рамках него планируется ввести поправочные коэффициенты, которые снижают ставку транспортного налога для старых автомобилей:

  • если машине от 10 до 20 лет – 0,7 (то есть 30% скидка);
  • если машине больше 20 лет – 0,5 (50% скидка).

При этом под такие скидки попадает большая часть машин, которые ездят по дорогам Казахстана. Так, согласно данным Бюро национальной статистики, по состоянию на 1 августа в стране насчитывалось 4 880 213 легковых авто. При этом лишь 6,24%, или 304 767 машин являются новыми, то есть их возраст не превышает 3 лет.

Что касается авто, к которым в будущем планируют применять новые поправочные коэффициенты, то их количество достигло 3 303 305 единиц, то есть почти 68% от общего числа "легковушек" в стране.

При этом большая часть из них попадает под скидку 50% – в стране насчитывается 2 155 176 автомобилей старше 20 лет. А на скидку 30% в будущем смогут претендовать владельцы 1 148 129 авто, произведенных от 10 до 20 лет назад.

Примечательно, что казахстанцы чаще всего ставят на учет именно старые автомобили, а не новые, купленные в салонах. Например, в июле из 144 216 зарегистрированных автомобилей лишь 11 316 являлись новыми. А значит, что в будущем количество машин, попадающих под поправочный коэффициент, может стать больше.

Впрочем, важно отметить, что принятие Налогового кодекс РК было временно отложено, а это значит, что и поправочные коэффициенты пока не работают. Однако ранее стало известно, что от "скидок" разработчики кодекса не отказались, просто их внедрят немного позже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2162118-skolko-avtomobiley-popadaet-pod-nalogovuyu-skidku-v-kazahstane/

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