Выбирать любые номера на авто хотят разрешить казахстанцам

В проекте Налогового кодекса изменили тарифную сетку для VIP-номеров. Если ее примут, то казахстанцы смогут выбирать номера с любой комбинацией. С возможными расценками ознакомились журналисты NUR.KZ.

Автомобильные номера "повышенного спроса", то есть с красивыми комбинациями цифр и букв, которые в народе называют VIP-номерами, пользуются особым спросом среди казахстанских водителей. За них некоторые граждане готовы платить сотни тысяч тенге.

В новом проекте Налогового кодекса появилось предложение расширить тарифную сетку на номера повышенного спроса:

казахстанским водителям могут стать доступны "зеркальные" комбинации цифр вроде 151, 232, 383, 474, 595, 676, 717, 828 или 989. За них придется заплатить 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году). Если добавить к ним одинаковые буквы, то ценник вырастет до 72 МРП (283 104 тенге).

(58 980 тенге в 2025 году). Если добавить к ним одинаковые буквы, то ценник вырастет до (283 104 тенге). также может появиться возможность выбирать для номера любую незанятую комбинацию букв и цифр по своему желанию (например, инициалы), которая не попадает под определение VIP. Такая услуга будет стоить 10 МРП (39 320 тенге).

Стоит отметить, что государственные пошлины для получения VIP-номеров в Налоговом кодексе действуют и сейчас. Стоимость некоторых государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) с особыми комбинациями букв и цифр в ней достигает 285 месячных расчетных показателей (МРП) – это 1 120 620 тенге в 2025 году.

Например, "красивые" номера с комбинациями 010, 020, 030 и прочими стоят 57 МРП, а если к ним добавляют одинаковые буквы, то 114 МРП.

Стоимость VIP-номеров вроде 001, 002 или 777 составляет 228 МРП. А за такие же комбинации, но с одинаковыми буквами – 285 МРП.

Возможная стоимость государственных регистрационных номерных знаков на транспортные средства в Казахстане Комбинация

номеров Цена

(МРП) 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 57 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквами 114 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 137 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквами 194 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 228 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами 285 Прочие номера с одинаковыми буквами

(кроме всех перечисленных) 57 101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 15 101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 с одинаковыми буквами 72 Любые желаемые цифры/буквы

(кроме всех перечисленных выше) 10 Согласно проекту нового Налогового Кодекса РК

Сейчас проект кодекса находится на рассмотрении сената парламента Казахстана. Если депутаты примут поправки, то "собирать" свои собственные комбинации для номеров казахстанцы смогут уже в 2026 году, когда ожидается принятие Налогового кодекса.

При этом казахстанцы, как и прежде, смогут просто выбрать уже предложенную комбинацию номеров. Тогда государственная пошлина составит стандартные 2,8 МРП.

Также напомним, что в новом кодексе планируют ввести скидку от 30% до 50% при уплате налога на старые автомобили. Кого они могут коснуться, можно узнать в нашем материале.