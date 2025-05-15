Выбирать любые номера на авто хотят разрешить казахстанцам

В проекте Налогового кодекса изменили тарифную сетку для VIP-номеров. Если ее примут, то казахстанцы смогут выбирать номера с любой комбинацией. С возможными расценками ознакомились журналисты NUR.KZ.
Автомобильные номера "повышенного спроса", то есть с красивыми комбинациями цифр и букв, которые в народе называют VIP-номерами, пользуются особым спросом среди казахстанских водителей. За них некоторые граждане готовы платить сотни тысяч тенге.
В новом проекте Налогового кодекса появилось предложение расширить тарифную сетку на номера повышенного спроса:
- казахстанским водителям могут стать доступны "зеркальные" комбинации цифр вроде 151, 232, 383, 474, 595, 676, 717, 828 или 989. За них придется заплатить 15 МРП (58 980 тенге в 2025 году). Если добавить к ним одинаковые буквы, то ценник вырастет до 72 МРП (283 104 тенге).
- также может появиться возможность выбирать для номера любую незанятую комбинацию букв и цифр по своему желанию (например, инициалы), которая не попадает под определение VIP. Такая услуга будет стоить 10 МРП (39 320 тенге).
Стоит отметить, что государственные пошлины для получения VIP-номеров в Налоговом кодексе действуют и сейчас. Стоимость некоторых государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) с особыми комбинациями букв и цифр в ней достигает 285 месячных расчетных показателей (МРП) – это 1 120 620 тенге в 2025 году.
Например, "красивые" номера с комбинациями 010, 020, 030 и прочими стоят 57 МРП, а если к ним добавляют одинаковые буквы, то 114 МРП.
Стоимость VIP-номеров вроде 001, 002 или 777 составляет 228 МРП. А за такие же комбинации, но с одинаковыми буквами – 285 МРП.
|Возможная стоимость государственных регистрационных номерных знаков на транспортные средства в Казахстане
|Комбинация
номеров
|Цена
(МРП)
|010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707
|57
|010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквами
|114
|100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999
|137
|100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквами
|194
|001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777
|228
|001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквами
|285
|Прочие номера с одинаковыми буквами
(кроме всех перечисленных)
|57
|101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989
|15
|101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979, 989 с одинаковыми буквами
|72
|Любые желаемые цифры/буквы
(кроме всех перечисленных выше)
|10
|Согласно проекту нового Налогового Кодекса РК
Сейчас проект кодекса находится на рассмотрении сената парламента Казахстана. Если депутаты примут поправки, то "собирать" свои собственные комбинации для номеров казахстанцы смогут уже в 2026 году, когда ожидается принятие Налогового кодекса.
При этом казахстанцы, как и прежде, смогут просто выбрать уже предложенную комбинацию номеров. Тогда государственная пошлина составит стандартные 2,8 МРП.
Также напомним, что в новом кодексе планируют ввести скидку от 30% до 50% при уплате налога на старые автомобили. Кого они могут коснуться, можно узнать в нашем материале.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2245200-vybirat-lyubye-nomera-na-avto-hotyat-razreshit-kazahstancam/